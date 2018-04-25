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Музыкальную гостиную на Михалковской посвятили Анне Нетребко
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Музыкальную гостиную на Михалковской посвятили Анне Нетребко 

Управа района Коптево города Москвы 35 минут назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
В образовательно-досуговом центре «Мир искусств», который работает в стенах центра «Радость» на Михалковской, для старшего поколения жителей провели музыкальную гостиную. Встречу посвятили оперной диве Анне Нетребко.
— Уникальным голосом Анны Нетребко — лирико-колоратурным сопрано — сегодня восхищаются миллионы людей в десятках стран мира. Она одна из величайших исполнительниц современной России. Её роскошные сценические партии заставляют полюбить оперное пение даже тех, кто ранее прохладно воспринимал этот жанр, — поделились в администрации центра «Радость».
Также гостей центра «Радость» пригласили к участию в кинолектории — на просмотр фильма «Сильва». (ео)
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