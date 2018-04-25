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«Горячие сердца Ямала» объявили «Неделю добра»
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«Горячие сердца Ямала» объявили «Неделю добра» 

Красный Север 32 минуты назад
Фото: Красный Север
Продукты питания для нуждающихся в помощи семей собрали волонтёры салехардской общественной организации «Горячие сердца Ямала».
Массовая акция «Неделя добра» проводится уже второй раз. Но продукты и одежду семьям доставляют по мере возможности регулярно. Её приносят жители города или покупают сами волонтёры.
Кому помочь, определились заранее, рассказала Ольга Харючи, президент организации по поддержке граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Кинули клич в соцсетях и на работе. Так и собрали. Сформировали пакеты для пяти семей. Ещё для двух ячеек общества собрал продукты и игрушки Фонд обязательного медицинского страхования — сотрудники скинулись и закупили всё необходимое.
Один из адресатов фонда — Замира, мама пятерых детей от года до 11 лет. От мужа ушла, живет в бараке. Все социальные службы отзываются о ней только положительно. Ответственная мама, которая попала в сложную жизненную ситуацию. Работники фонда стараются помогать ей регулярно.
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