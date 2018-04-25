В библиотеке района пройдет мастер-класс по лепке из полимерной глины

Творческий мастер-класс по лепке из полимерной глины состоится в библиотеке №150 в четверг, 26 апреля. Начало мероприятия в 18:00.

Для любителей рукоделия в библиотеке Братеева вновь проведут творческое занятие. На этот раз участники мастер-класса слепят букет ромашек из полимерной глины. Все необходимые материалы предоставят организаторы.

— Мастер-класс у нас регулярный — проводим два раза в месяц для любителей рукоделия и прикладного искусства. На этот раз на занятии участники освоят технику лепки из полимерной глины, а проведет мастер-класс главный библиотекарь Оксана Крутова, — рассказала сотрудница библиотеки №150 Раиса Кущик. — На творческую встречу уже записались 9 человек — ждем еще.

Отметим, Раиса Кущик также проводит творческие занятия для желающих по вышиванию шерстью. Так, на следующей встрече посетители библиотеки сошьют картину из шерсти.

Фото: библиотека №150.