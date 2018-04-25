Кристину Асмус раскритиковали за участие в неподобающем для молодой мамы проекте 

Кристина Асмус разместила в личном блоге серию видеоанонсов своего нового проекта — и моментально столкнулась с волной негатива. Дело в том, что опубликованные актрисой ролики — весьма провокационные и нетипичные для того образа, к которому привыкла аудитория звезды. На одном из них знаменитость достает из коробки человеческое сердце, а на другом — и вовсе приподнимает платье, из-под которого высыпаются золотистые блестки. В финале видеозаписей актриса призывает побороть свой страх. Поклонники сочли участие Кристины Асмус в подобном проекте неподобающим для молодой мамы (напомним, звезда растит 4-летнюю дочь). «Такая хорошая… Мамочка… Говорить так нельзя…», «Смотришь посты — семья, театр, муж, дочка… Мимими, и тут вдруг бац и… Просто…», «Позорище», «Неожиданно увидеть вас в такой роли, даже печально», «Вот тебе и милая девочка Кристина Асмус», — возмущается аудитория. Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina) 16 Апр 2018 в 6:07 PDT Чуть позже Кристина Асмус разместила еще один промо-ролик своего нового проекта, сопроводив его набором ироничных хэштегов, как бы отвечающих на комментарии публики: Как уточнила актриса, ее новый проект предназначен для аудитории старше 18 лет и представляет собой смесь реалити-шоу с кино и театром: «Все, что вы хотели сказать и сделать с известными людьми, — теперь возможно. И анонимно». Напомним, Гарик Харламов и Кристина Асмус поженились в 2013 году. Для актрисы брак стал первым, для шоумена — вторым. В начале 2014 года у пары родилась дочь Анастасия. Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina) 22 Апр 2018 в 12:52 PDT Фото: Instagram Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook (!https://www.facebook.com/letidor), «В Контакте» (!https://vk.com/letidor) и «Одноклассниках» (!https://ok.ru/letidor)!