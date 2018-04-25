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В Красногорске состоится «Слет социальных предпринимателей: производство и сбыт»
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В Красногорске состоится «Слет социальных предпринимателей: производство и сбыт» 

Sostav.ru 2 часа назад
Фото: Sostav.ru
Центральным событием мероприятия станет первая Всероссийская выставка социальных предпринимателей.
Для участия в выставке необходимо заполнить заявку Экспонента. Скачать шаблон заявки можно на официальном сайте Слета.
Заявки принимаются до 25 апреля 2018 года на почту: expo@nb-fund.ru. Телефон горячей линии:
8 (800) 222-57-04  (с 9:00 по 18:00 по московскому времени).
Информационными партнерами мероприятия выступают: Sostav.ru, Национальный банковский журнал (NBJ), «Накануне», Newsland.com, «Стратегия», «Время Инноваций», «Босс», «Микрофинанс+», «Микрофинансирование в России», Российский микрофинансовый центр, «Банковское обозрение» (Bosfera.ru), ТВ «Pro Бизнес», Агентство социальной информации.
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