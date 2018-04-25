В Красногорске состоится «Слет социальных предпринимателей: производство и сбыт»

Центральным событием мероприятия станет первая Всероссийская выставка социальных предпринимателей.

Для участия в выставке необходимо заполнить заявку Экспонента. Скачать шаблон заявки можно на официальном сайте Слета.

Заявки принимаются до 25 апреля 2018 года на почту: expo@nb-fund.ru. Телефон горячей линии:

8 (800) 222-57-04 (с 9:00 по 18:00 по московскому времени).