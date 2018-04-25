Ещё
Международный конкурс для детей и молодежи «Зеленый слон» прошел в Котельниках
Далее:
Читайте также:
Ещё

Международный конкурс для детей и молодежи «Зеленый слон» прошел в Котельниках 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Более 150 творческих коллективов и солистов приняли участие в международном многожанровом конкурсе для детей и молодежи в Котельниках, рассказала глава городского округа Ирина Польникова.
В доме культуры «Белая Дача» городского округа Котельники прошел VI международный многожанровый конкурс для детей и молодежи «Зеленый слон». В творческом состязании хореографического и исполнительского мастерства в этом году приняли участие более 150 коллективов и солистов из России, стран Ближнего зарубежья, Грузии, Армении.
Более 150 творческих коллективов приняли участие в шестом международном конкурсе «Зеленый слон», который ежегодно проходит в Котельниках. Наш городской округе достойно представили воспитанники культурного комплекса «Котельники»
— Ирина Польникова.
Четырехкратным лауреатом первой степени в разных возрастных категориях стал образцовый коллектив студия современного танца «Гротеск», также победителями стали театр танца «Летать», вокальная студия
«Рики-тики», образцовый коллектив народного танца «Рассвет».
По завершению фестиваля состоялось награждение финалистов и победителей конкурса. В состав жюри вошли ведущие специалисты в области хореографии и вокалы. В их числе, заслуженные работники культуры России. Конкурс проходит в двух номинациях: вокал и хореография.
360tv.ru: последние новости
Пассажиры теплохода «Клавдия Еланская» сошли на берег спустя девять суток Следствие назвало причину загадочной смерти порноактрисы Yuri Luv Шесть семейных коворкингов появятся в 2018 году в Подмосковье
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру20
Садальский предрек конец карьеры Галкина‍ на ТВ15
Как уходили знаменитости8
Знаменитости, которых подменили двойниками28
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Видео
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
10:45
За каких звёзд сыграли дублеры
Кино
12:15
Как создают звуковые эффекты в кино
Кино
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
10:13
Киноляпы, которые никто не замечал
Кино
10:02
Открыт секрет: зачем Микки-Маусу перчатки
Кино
04:32
Звездам Голливуда измерили важный показатель
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение