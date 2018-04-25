Международный конкурс для детей и молодежи «Зеленый слон» прошел в Котельниках

Более 150 творческих коллективов и солистов приняли участие в международном многожанровом конкурсе для детей и молодежи в Котельниках, рассказала глава городского округа Ирина Польникова

В доме культуры «Белая Дача» городского округа Котельники прошел VI международный многожанровый конкурс для детей и молодежи «Зеленый слон». В творческом состязании хореографического и исполнительского мастерства в этом году приняли участие более 150 коллективов и солистов из России, стран Ближнего зарубежья, Грузии, Армении.

Более 150 творческих коллективов приняли участие в шестом международном конкурсе «Зеленый слон», который ежегодно проходит в Котельниках. Наш городской округе достойно представили воспитанники культурного комплекса «Котельники»

— Ирина Польникова.

Четырехкратным лауреатом первой степени в разных возрастных категориях стал образцовый коллектив студия современного танца «Гротеск», также победителями стали театр танца «Летать», вокальная студия

«Рики-тики», образцовый коллектив народного танца «Рассвет».

По завершению фестиваля состоялось награждение финалистов и победителей конкурса. В состав жюри вошли ведущие специалисты в области хореографии и вокалы. В их числе, заслуженные работники культуры России. Конкурс проходит в двух номинациях: вокал и хореография.