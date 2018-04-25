Штаб-квартира «Юнармии» разместится в Музее Победы

МОСКВА, 25 апреля. / ТАСС /. Музей Победы на Поклонной горе и военно-патриотическое движение «Юнармия» заключили в среду соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили директор музея Александр Школьник и начальник Главного штаба Юнармии Дмитрий Труненков , передает корреспондент ТАСС.

"Подписание соглашения открывает новый этап в развитии военно-патриотического движения в нашей стране. Я уверен, что наш музей станет для многих поколений юных патриотов не только любимой площадкой, но и настоящим домом, где будут рождаться интересные проекты и закладываться будущие традиции", — сказал Школьник.

В свою очередь, руководитель «Юнармии» выразил благодарность руководству музея за сотрудничество. «Теперь штаб-квартира „Юнармии“ будет находиться здесь, и мы рассчитываем, что вы будете делиться с юноармейским движением своим опытом и знаниями об истории нашей родины», — отметил Труненков.

Кроме того, в этот день состоялась торжественная церемония приема в ряды «Юнармии» воспитанников Первого Московского кадетского корпуса и Московского пансиона государственных воспитанниц. Клятву юнармейца дали около 200 ребят, после чего им были вручены нагрудные знаки.

"Сегодня мы приняли в свои ряды ребят, которые 9 мая пройдут торжественным маршем по Красной площади совместно с войсками Московского гарнизона. Хотел бы поздравить всех с этим знаменательным днем. Мы с вами как настоящие боевые товарищи плечом к плечу уже не первый год. Вы настоящие таланты и справляетесь со всеми трудностями", — обратился Труненков к юнармейцам.