Ещё
Юнармия и Музей Победы подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве
Далее:
Читайте также:
Ещё

Юнармия и Музей Победы подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В торжественной церемонии, прошедшей в Зале Славы, приняли участие начальник Главного штаба Юнармии, олимпийский чемпион Дмитрий Труненков и директор музея Александр Школьник.
Юнармия и Музей Победы подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. Документ был подписан в торжественной обстановке начальником Главного штаба Юнармии, олимпийским чемпионом Дмитрием Труненковым и директором Центрального музея Великой Отечественной войны Александром Школьником в музейном Зале Славы.
Дмитрий Труненков отметил, что для него большой честью является нахождение в «настоящем храме истории, храме нашей Победы», он поблагодарил руководство музея за готовность к сотрудничеству и поддержку.
Директор музея Александр Школьник назвал подписание документа новым этапом развития Юнармии и выразил надежду, что музейные залы для ребят станут «настоящим родным домом».
«Мы готовы делиться накопленным опытом и потенциалом с юнармейцами. Наши экспонаты всегда будут доступны для ребят», –— подчеркнул он.
Перед подписанием соглашения в Зале Славы состоялось еще одно знаменательное событие –— церемония вступления воспитанников Первого Московского кадетского корпуса и Московского пансиона государственных воспитанниц в ряды Юнармии.
Затем перед собравшимися выступил детский ансамбль «Юные александровцы».
Артисты покорили публику не только звучными голосами, пластикой движений, но и своим необыкновенным обаянием и артистизмом.
Выступление ребят сопровождались бурные аплодисменты.
ТК «Звезда»: последние новости
Книга рекордов Гиннеса назвала самую маленькую в мире ракету Специалисты Северного флота приступили к работам на причале в Островном Захарова рассказала, как марафон «Песни Победы» поможет Западу понять значение 9 Мая
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как люди худеют на телешоу: фото до и после2
Хабенский рассказал о поцелуе с Джоли1
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы44
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру26
Как уходили знаменитости16
Видео
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
01:24
Хабенский рассказал о поцелуе с Джоли
Кино
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
00:59
Ольга Кузьмина показала себя в «Ералаше» в 13 лет
Кино
11:57
Скрытые загадки в кинофильмах
Кино
10:27
Волшебные преображения звёзд
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение