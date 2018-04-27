Юнармия и Музей Победы подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве

В торжественной церемонии, прошедшей в Зале Славы, приняли участие начальник Главного штаба Юнармии, олимпийский чемпион Дмитрий Труненков и директор музея Александр Школьник

Юнармия и Музей Победы подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. Документ был подписан в торжественной обстановке начальником Главного штаба Юнармии, олимпийским чемпионом Дмитрием Труненковым и директором Центрального музея Великой Отечественной войны Александром Школьником в музейном Зале Славы.

Дмитрий Труненков отметил, что для него большой честью является нахождение в «настоящем храме истории, храме нашей Победы», он поблагодарил руководство музея за готовность к сотрудничеству и поддержку.

Директор музея Александр Школьник назвал подписание документа новым этапом развития Юнармии и выразил надежду, что музейные залы для ребят станут «настоящим родным домом».

«Мы готовы делиться накопленным опытом и потенциалом с юнармейцами. Наши экспонаты всегда будут доступны для ребят», –— подчеркнул он.

Перед подписанием соглашения в Зале Славы состоялось еще одно знаменательное событие –— церемония вступления воспитанников Первого Московского кадетского корпуса и Московского пансиона государственных воспитанниц в ряды Юнармии.

Затем перед собравшимися выступил детский ансамбль «Юные александровцы».

Артисты покорили публику не только звучными голосами, пластикой движений, но и своим необыкновенным обаянием и артистизмом.

Выступление ребят сопровождались бурные аплодисменты.