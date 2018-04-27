Праздник Весны и Труда встретят в «Лосином острове»

Эколого-просветительский центр «Царская охота» 29 апреля проведет программу «Встречаем Первомай!».

Специалисты Эколого-просветительского центра «Царская охота», расположенного в национальном парке «Лосиный остров», в последнее воскресенье апреля проведут для москвичей и жителей Подмосковья развлекательную программу «Встречаем Первомай!». Она будет посвящена приближающимся праздникам 1 Мая, а также Дню Победы. Взрослые и дети, узнают, как встречали Первомай в СССР и продолжают отмечать его в современной России.

Для детей будут также организованы различные подвижные игры, которые были популярны в прошлом, конкурсы и мастер-класс по изготовлению «Ленточек Победы». Специалисты расскажут множество удивительных историй, связанных с «Лосиным островом», как в далеком прошлом, так и с сегодняшними днями.

Традиционно праздник завершится дружным чаепитием.

Начало праздничного мероприятия в 12 часов.

Входной билет для взрослых стоит 200 рублей, для детей вход бесплатный.

Узнать подробности и записаться на программу можно по телефонам: +7 (495) 798-17-09 и +7 (916) 124-45-88.

Добраться до Центра можно на автобусе 361 от ст. м. «Щелковская» (остановка «Опытное поле»).