«Рассказ служанки»: образ, ставший символом протеста

Сериал-антиутопия и его влияние на реальный мир.

25 апреля на Hulu стартует продолжение сериала «Рассказ служанки» — антиутопии о мире, в котором женщины вынуждены рожать по принуждению. История основана на одноимённой книге писательницы Маргарет Этвуд , но во втором сезоне авторы решили отойти от оригинала.

На прошлогодней «Эмми» у «Рассказа служанки» была награда как у лучшего драматического сериала, а ещё главный приз на «Золотом глобусе». Более того, экранизация дала старт настоящему протестному движению в США, борющемуся за права женщин. Рассказываем, о чём «Рассказ служанки», почему его стоит посмотреть и как образы с экрана попали в реальный мир.

«Рассказ служанки» можно считать концептуальным продолжением фильма «Дитя человеческое» Альфонсо Куарона . Оба произведения рассказывают примерно об одном и том же — о человечестве, которое стало бесплодным. Но если «Дитя человеческое» заканчивалось там, где у погибающего от старости мира появлялась новая надежда — рождался первый за много лет ребёнок — то «Рассказ служанки» с этого места только начинается.

Действие происходит в теократическом государстве Гилеад, построенном на обломках США. Лишь одна женщина из ста способна зачать ребенка. Мужчины тоже далеко не все фертильны, но на этом никто особо не заостряет внимание — именно на женщин возлагается вина за низкие демографические показатели. Так уж устроен здешний мир.

Можно было бы предположить, что в таком мире женщины, всё же способные к деторождению, будут на привилегированном положении. Но «Рассказ служанки» рисует совсем другую картину: фертильных женщин тоталитарное государство заставляет рожать наследников для правящей элиты. И ни о каком искусственном оплодотворении речи не идёт.

Зачатие происходит через изнасилование, оформленное под религиозную церемонию — раз в месяц бесплодная жена держит руки плодородной служанки, пока её супруг двигает бедрами. Девять месяцев служанка живет у них в доме, пока не родит, потом её отправляют к другой бездетной супружеской паре. Цикл повторяется снова и снова, пока служанка не найдёт способа покончить с собой — верёвки и острые предметы от них держат подальше.

Волю служанок всячески подавляют. Им запрещают читать, запрещают любить. Уличённых в однополых связях хирургическим путём лишают возможности испытывать оргазм. За неподчинение жестоко бьют, а особо строптивым в наказание могут вырезать глаз, ведь к вынашиванию ребёнка зрение не имеет никакого отношения.

Периодически служанкам устраивают нечто вроде орруэловской «двухминутки ненависти» — собирают в одном месте и заставляют убить какого-нибудь врага народа. Даже индивидуальность у них отнимают: служанки не могут пользоваться своими настоящими именами, а на улице обязаны носить специальный головной убор, что-то вроде капота, скрывающего лицо.

Сериал основан на одноимённом романе канадской писательницы Маргарет Этвуд, вышедшем в 1985 году. По его мотивам уже выходили фильм, опера и балет. Но новая экранизация вызвала наибольший резонанс в обществе.

Сюжет экранизации повторяет оригинал в основных моментах, но не дословно. Некоторые из персонажей сменили цвет кожи. Появились дополнительные сцены и целые сюжетные линии, которых не было в первоисточнике. Кроме того, сериал по полной использует открытый финал романа. Там, где у Маргарет Этвуд многоточие, у экранизации — анонс второго сезона, который перешагивает через книгу и продолжает её.

«Рассказ служанки» выделяется дорогой постановкой, отличной актёрской игрой и уникальным визуальным стилем, основанным на эпохе американского пуританизма XVII века. Но примечателен он не только по этой причине.

Сериал, как и книга, которая сейчас переживает второе рождение, высказывается по актуальной теме. И речь не о феминизме, как могло показаться изначально, а о борьбе с угнетением людей в целом. Служанки — лишь инструмент угнетения.

«Рассказ служанки» — «феминистический» роман? Если вы подразумеваете идеологический трактат, в котором все женщины — это ангелы или настолько угнетены, что не в состоянии делать моральный выбор, то нет. Контроль над женщинами и детьми был элементом каждого репрессивного режима на планете. Наполеон и его «пушечное мясо», рабство и возобновляемый человеческий товар — всё это из одной оперы.

автор «Рассказа служанки»

Высказывание получилось настолько сильным, что образы, созданные в сериале, люди начали переносить в реальную жизнь, в реальные протестные акции. Так, в марте 2017 года группа женщин, одетых в красное с белым, прямо как служанки из сериала, пришли в капитолий штата Техас, чтобы выразить протест законопроекту, ограничивающему аборты.

Любопытно, что женщины при этом большую часть времени хранили молчание. Они «высказывались» с помощью одного лишь образа угнетенной женщины из фантастического мира Гилеад, которой запрещено самой решать, рожать или не рожать.

Фото: @thehighsign

Служанки представляют будущее, в котором женщина — это не более чем ёмкость для размножения. К сожалению, с теми законами США, которые прошли, это будущее не такое уж далекое и не такое уж нереалистичное.

одна из организаторов акции

Фото: CreditJim Lo Scalzo/European Pressphoto Agency

Полтора месяца спустя похожая акция прошла в Миссури. Группа женщин в костюмах служанок протестовала против положения бюджета, запрещающего женщинам без страховки делать аборт. Позже служанок можно было увидеть в Вашингтоне, протестующими против законопроекта, который отсёк бы от системы здравоохранения около 15% женщин.

Служанки появились в Огайо на слушаниях по законопроекту, запрещающему один из методов аборта. А в Нью-Гэмпшире служанки призывали к изгнанию республиканца Роберта Фишера , который был замечен на одном из женоненавистнических подфорумов Reddit.

Фото: Jo Ingles/Ohio Public Radio and TV, via Associated PressColumbus, Ohio

Поначалу это были лишь единичные акции различных организаций. Теперь же это целое движение, которое действует в США под названием «Объединение Служанок (Handmaid coalition). У них даже есть свой сайт, где можно присоединиться к движению, либо пожертвовать деньги на пошив костюма для протестующих.

Организаторы не скрывают, что вдохновлялись сериалом и книгой Маргарет Этвуд. Их девиз — „Бороться за то, чтобы вымысел не стал реальностью“ — лишний раз подчеркивает это. Красное платье и белый капот внезапно стали символом женской солидарности в борьбе за права.

Такое происходит уже не только в США, но и в других странах. Женщины могут одеться как служанки, прийти в законодательные органы — и их никто не сможет выгнать, потому что они никому не мешают, не шумят. При этом люди, которые видят их, они точно знают, что же именно эти женщины хотят сказать.

автор „Рассказа служанки“

Впрочем, одними лишь протестными акциями дело не ограничивается. „Рассказ служанки“ сейчас в тренде и вдохновляет не только женщин, борющихся за права. Так, дизайнер Вера Ванг разработала линейку одежды для женщин, вдохновлённую костюмами служанок из сериала. Главный элемент, разумеется — характерный головной убор с крыльями, закрывающими лицо от посторонних.

Потеря личной свободы, страх возмездия, жестокое принуждение женщин жить по стандартам и забыть своей прошлое, свою сущность — это то, чем я так глубоко обеспокоена.

дизайнер

Фото: vogue.co.uk Точно также визуальным стилем сериала вдохновлялись дизайнеры Тиа Брегаззи и Джастин Торнтон . Они выпустили линейку одежды, основанную на сочетании красного и белого.

Мы живём во время анархии, когда люди потеряли веру в лидеров и общество. Мы хотим, чтобы женщины разрушили и построили заново свою женственность. Чтобы они могли быть тем, кем хотят.

дизайнер

Как уже ранее было сказано, второй сезон будет основан не на книге Маргарет Этвуд. Поэтому нельзя сказать точно, сможет ли он грамотно развить историю. Но одно ясно точно: даже если продолжение сериала не выстрелит, свой след в истории „Рассказ служанки“ от Hulu уже оставил.

#сериалы #рассказслужанки