День юмористического рассказа провели в библиотеке на Дмитровке

О творчестве Драгунского Носова рассказали школьникам на мероприятии, которое состоялось в библиотеке № 29 на Дмитровском шоссе. Об этом сообщил заведующий библиотекой Александр Федоров.

— Встречу со школьниками, посвященную одним из самых известных авторов детских юмористических рассказов Виктору Драгунскому и Николаю Носову, провели сотрудники нашей библиотеки. Участники поговорили о классиках детской литературы, а также созданных ими юмористических рассказах, которые знакомы многим поколениям читателей, — поделился Федоров.

В конце встречи состоялась литературная викторина.

Библиотека № 29 расположена по адресу Дмитровское шоссе, д. 50/1. (мю)