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День юмористического рассказа провели в библиотеке на Дмитровке
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День юмористического рассказа провели в библиотеке на Дмитровке 

Управа района Тимирязевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
О творчестве Драгунского и Носова рассказали школьникам на мероприятии, которое состоялось в библиотеке № 29 на Дмитровском шоссе. Об этом сообщил заведующий библиотекой Александр Федоров.
— Встречу со школьниками, посвященную одним из самых известных авторов детских юмористических рассказов Виктору Драгунскому и Николаю Носову, провели сотрудники нашей библиотеки. Участники поговорили о классиках детской литературы, а также созданных ими юмористических рассказах, которые знакомы многим поколениям читателей, — поделился Федоров.
В конце встречи состоялась литературная викторина.
Библиотека № 29 расположена по адресу Дмитровское шоссе, д. 50/1. (мю)
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