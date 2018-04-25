День юмористического рассказа провели в библиотеке на Дмитровке 

О творчестве Драгунского и Носова рассказали школьникам на мероприятии, которое состоялось в библиотеке № 29 на Дмитровском шоссе. Об этом сообщил заведующий библиотекой Александр Федоров.
— Встречу со школьниками, посвященную одним из самых известных авторов детских юмористических рассказов Виктору Драгунскому и Николаю Носову, провели сотрудники нашей библиотеки. Участники поговорили о классиках детской литературы, а также созданных ими юмористических рассказах, которые знакомы многим поколениям читателей, — поделился Федоров.
В конце встречи состоялась литературная викторина.
Библиотека № 29 расположена по адресу Дмитровское шоссе, д. 50/1. (мю)