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«Пищевая цепь в действии»: фотограф в США сделал уникальный снимок птицы, поймавшей «жующую» акулу
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«Пищевая цепь в действии»: фотограф в США сделал уникальный снимок птицы, поймавшей «жующую» акулу 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Житель американского штата Флорида прогуливался по пляжу в районе города Тампа, снимая природу, когда его внимание привлекла пролетающая над головой птица, несшая что-то в когтях. Мужчина, профессионально увлекающийся фотографией, сделал несколько снимков, которые показалось ему интересными. Придя домой, он решил увеличить получившиеся кадры и не поверил своим глазам.
"Я увеличил масштаб фотографии и увидел, что уловом птицы была акула", — рассказал он телеканалу
Fox News. Конечно, это была не огромная хищница, а небольшая особь всего около одного фута (30,5 сантиметра) длиной.
Уникальные снимки фотограф выложил на своей странице в соцсети Facebook, где он называет себя Док Джон. Мужчина уверяет, что опубликованные им фотографии настоящие, а он лишь увеличил изображение объектов и поработал над качеством, но ничего не добавлял. «Это не фотошоп», — написал он.
Также фотограф добавил, что в ходе изучения снимков сделал еще одно потрясшее его открытие: во рту у акулы он заметил небольшую рыбу. Птицей же, поймавшей «двойной улов», оказалась скопа.
"Это просто демонстрация работы пищевой цепи в реальном времени: добыча ест добычу, которая ест добычу", — отмечают журналисты.
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