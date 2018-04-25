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Юные вешняковские пианистки отличились на конкурсе «Клавир-Концерт»
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Юные вешняковские пианистки отличились на конкурсе «Клавир-Концерт» 

Управа района Вешняки 1 час назад
Фото: Управа района Вешняки
На прошлой неделе в Москве были подведены итоги
конкурса юных пианистов
«Клавир-Концерт», проходившего в рамках Международного фестиваля им. Николая Петрова. Ученицы школы искусств «Кусково» Мария и Варвара Вовк (преподаватель А. Н. Петросян) отличились в номинации «Фортепианный концерт»: Варвара получила звание Дипломанта, а Марии было присуждено звание Лауреата первой степени.
Обе юные вешняковские пианистки приняли участие в заключительном гала-концерте Пятого Московского открытого фестиваля юных пианистов, состоявшегося 21 апреля в Выставочном зале Центрального дома работников искусств. Мероприятие было посвящено 75-летию со дня рождения великого пианиста, педагога и музыкального деятеля Николая Петрова.
После своего выступления участники гала-концерта смогли насладиться мастерством камерного оркестра МПГУ «Cantus Firmus».
Фото: https://vk.com/artkuskovo
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