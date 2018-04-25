Юные вешняковские пианистки отличились на конкурсе «Клавир-Концерт»

На прошлой неделе в Москве были подведены итоги

конкурса юных пианистов

«Клавир-Концерт», проходившего в рамках Международного фестиваля им. Николая Петрова . Ученицы школы искусств «Кусково» Мария и Варвара Вовк (преподаватель А. Н. Петросян) отличились в номинации «Фортепианный концерт»: Варвара получила звание Дипломанта, а Марии было присуждено звание Лауреата первой степени.

Обе юные вешняковские пианистки приняли участие в заключительном гала-концерте Пятого Московского открытого фестиваля юных пианистов, состоявшегося 21 апреля в Выставочном зале Центрального дома работников искусств. Мероприятие было посвящено 75-летию со дня рождения великого пианиста, педагога и музыкального деятеля Николая Петрова.

После своего выступления участники гала-концерта смогли насладиться мастерством камерного оркестра МПГУ «Cantus Firmus».

Фото: https://vk.com/artkuskovo