Праздник 9 мая в клубе Ribambelle

9 мая в клубах RIBAMBELLE будут праздновать один из самых важных праздников для всей страны — День победы!

В этот день важно помнить традиции и радоваться мирному небу над головой. Потому организаторы приглашают юных гостей стать участниками знакомой всем родителям военно-патриотической игры — Зарница.

Дети будут веселиться и узнавать новое: проверять меткость, разгадывать шифры, узнавать секреты камуфляжа и учиться строевой ходьбе. В конце праздника всех участников ждут заслуженные подарки и дискотека.

Рекомендуемый возраст: 5-10 лет Входит в стоимость городка 12:30 — Ribambelle Green 15:30 — Ribambelle Vremena Goda 17:30 — Ribambelle In The City