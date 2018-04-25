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Праздник 9 мая в клубе Ribambelle
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Праздник 9 мая в клубе Ribambelle 

Ezhikezhik.ru 1 час назад
Фото: Ezhikezhik.ru
9 мая в клубах RIBAMBELLE будут праздновать один из самых важных праздников для всей страны — День победы!
В этот день важно помнить традиции и радоваться мирному небу над головой. Потому организаторы приглашают юных гостей стать участниками знакомой всем родителям военно-патриотической игры — Зарница.
Дети будут веселиться и узнавать новое: проверять меткость, разгадывать шифры, узнавать секреты камуфляжа и учиться строевой ходьбе. В конце праздника всех участников ждут заслуженные подарки и дискотека.
Рекомендуемый возраст: 5-10 лет Входит в стоимость городка 12:30 — Ribambelle Green 15:30 — Ribambelle Vremena Goda 17:30 — Ribambelle In The City
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