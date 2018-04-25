Школьниц в Екатеринбурге заставили маршировать в снегу в летней обуви

Участницы смотра строя и песни в легкой одежде и туфлях прошлись маршем по сугробам в Екатеринбурге.

Фото, на котором несколько девочек, одетые в рубашки, короткие юбки и балетки, маршируют по сугробам в снегопад, появилось в сообществе «Типичный Екатеринбург» во «Вконтакте». На фото видно, что за происходящим наблюдают люди, одетые в зимние куртки.

«Вчерашний всероссийский конкурс по строевой подготовке возле Дома офицеров», — подписали фото администраторы сообщества.

Фотография вызвала живой интерес у подписчиков сообщества. Многие возмущались бестолковостью организаторов мероприятия и переживали о том, как бы школьницы не заболели.

Фотография сделана в момент проведения смотра строя и песни, одного из этапов всероссийского конкурса «Сыны и дочери Отечества», сообщает Ura.ru.

Один из организаторов конкурса Ольга Рогулина рассказала, что смотр строя и песни традиционно проходит на улице, а в Екатеринбурге неожиданно выпал сильный снег. Организаторы хотели отказаться от смотра. «Я вообще предложила отменить его. Поскольку перенести конкурс невозможно, я предложила участникам видео дома, выслать нам и оценивать выступления по видеозаписям», — сказала она и добавила, что участники захотели выступить.

По ее словам, маршировать раздетыми детей никто не заставлял.

Уточняется, что всероссийский патриотический конкурс проводится в третий раз. Для участия в смотре строя и песни в Екатеринбурге (региональный этап) заявилось 15 команд.