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Школьниц в Екатеринбурге заставили маршировать в снегу в летней обуви
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Школьниц в Екатеринбурге заставили маршировать в снегу в летней обуви 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Ведомости Урал
Участницы смотра строя и песни в легкой одежде и туфлях прошлись маршем по сугробам в Екатеринбурге.
Фото, на котором несколько девочек, одетые в рубашки, короткие юбки и балетки, маршируют по сугробам в снегопад, появилось в сообществе «Типичный Екатеринбург» во «Вконтакте». На фото видно, что за происходящим наблюдают люди, одетые в зимние куртки.
«Вчерашний всероссийский конкурс по строевой подготовке возле Дома офицеров», — подписали фото администраторы сообщества.
Фотография вызвала живой интерес у подписчиков сообщества. Многие возмущались бестолковостью организаторов мероприятия и переживали о том, как бы школьницы не заболели.
Фотография сделана в момент проведения смотра строя и песни, одного из этапов всероссийского конкурса «Сыны и дочери Отечества», сообщает Ura.ru.
Один из организаторов конкурса Ольга Рогулина рассказала, что смотр строя и песни традиционно проходит на улице, а в Екатеринбурге неожиданно выпал сильный снег. Организаторы хотели отказаться от смотра. «Я вообще предложила отменить его. Поскольку перенести конкурс невозможно, я предложила участникам видео дома, выслать нам и оценивать выступления по видеозаписям», — сказала она и добавила, что участники захотели выступить.
По ее словам, маршировать раздетыми детей никто не заставлял.
Уточняется, что всероссийский патриотический конкурс проводится в третий раз. Для участия в смотре строя и песни в Екатеринбурге (региональный этап) заявилось 15 команд.
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