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В Екатеринбурге школьницы маршировали по снегу в балетках и коротких юбках
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В Екатеринбурге школьницы маршировали по снегу в балетках и коротких юбках 

Говорит Москва 20 минут назад
Фото: e1.ru
На них запечатлены девочки в коротких юбках, блузках и пилотках, марширующие по снегу перед мужчинами в зимней военной форме. Это произошло на площади возле городского Дома офицеров. Там проходил этап конкурса проекта «Сыны и дочери Отечества».
Организаторы мероприятия пояснили изданию Znak.com, что не были готовы к непогоде и не предусмотрели перенос смотра на закрытую площадку. «Нам очень жаль детей в этой ситуации. Мы предложили отменить конкурс, но дети настаивали», — сказала представитель проекта Ольга Рогулина.
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