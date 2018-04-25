В Екатеринбурге школьницы маршировали по снегу в балетках и коротких юбках

На них запечатлены девочки в коротких юбках, блузках и пилотках, марширующие по снегу перед мужчинами в зимней военной форме. Это произошло на площади возле городского Дома офицеров. Там проходил этап конкурса проекта «Сыны и дочери Отечества».

Организаторы мероприятия пояснили изданию Znak.com, что не были готовы к непогоде и не предусмотрели перенос смотра на закрытую площадку. «Нам очень жаль детей в этой ситуации. Мы предложили отменить конкурс, но дети настаивали», — сказала представитель проекта Ольга Рогулина.