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Шалость удалась: Burger King обманул кинотеатры, спрятав воппер в ведре с попкорном
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Шалость удалась: Burger King обманул кинотеатры, спрятав воппер в ведре с попкорном 

Sostav.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
Креатив Burger King действительно не знает границ. На этот раз бренд умудрился нарушить закон, запрещающий проносить свою еду в кинотеатры.
В Перу действует правило, которое запрещает зрителям употреблять в кинотеатрах еду и напитки, купленные за их пределами.
Навстречу поклонникам кино пошел Burger King, включивший в меню новое блюдо — King Popcorn. Новый продукт содержал воппер и картофель фри, упакованные в пакет для попкорна и присыпанные попкорном. Любой желающий мог таким образом пронести замаскированную еду в кинозал и наслаждаться ею во время сеанса.
К сожалению, кинотеатры узнали об обмане, и полюбившаяся многими перуанцами акция завершилась. Однако Burger King зафиксировал рост продаж на 40%.
Кампанию разработало агентство McCann — Lima.
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