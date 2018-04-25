Биография Рината Досмухамедова 

Директор Александринского театра Ринат Мингалиевич Досмухамедов родился 14 ноября в 1966 году в Астрахани.
В 1992 году окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД РФ по специальности «Международная журналистика».
В 1986-1987 годах работал в газете «Комсомолец Каспия» Астраханского обкома ВЛКСМ.
С 1992 года по 1997 год был начальником отдела по связям с общественностью и информационной службы МГИМО.
Одновременно в 1991-1998 годах являлся вице-президентом, затем президентом Ассоциации журналистов МГИМО, а также в 1991-1997 годах — советником по связям с общественностью кабинета министров Республики Татарстан.
С 1997 года был заместителем начальника, в 1998-1999 годах начальником управления по связям с общественностью Государственной налоговой службы, затем — министерства налогов и сборов РФ.
С 1999 года по октябрь 2001 года — заместитель начальника Московской государственной налоговой службы по административной работе.
С декабря 2001 года по май 2002 года был начальником Управления международного сотрудничества министерства налогов и сборов РФ.
В 2002-2005 годах заместитель министра РФ по налогам и сборам.
С 2005 года работал в компании ООО «Ньюс Аутдор», специализирующейся на производстве наружной рекламы.
С 2008 года — заместитель генерального директора (директор программы «Автомобильные дороги») ФГУ «Ространсмодернизация» Минтранса России.
В 2009-2011 годах Ринат Досмухамедов был проректором по международным вопросам «Московского налогового университета».
С 2012 года возглавлял торговое представительство РФ в США. В июле 2014 года был освобожден от должности по собственной просьбе.
В 2014-2017 годах работал в коммерческих структурах.
25 апреля 2018 года Ринат Досмухамедов был назначен директором Александринского театра в Санкт-Петербурге.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников