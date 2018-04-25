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ИФЗ выпустил фарфоровые статуэтки в честь Ульяны Лопаткиной
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ИФЗ выпустил фарфоровые статуэтки в честь Ульяны Лопаткиной 

Собака 42 минуты назад
Фото: Собака
Императорский фарфоровый завод выпустил фигурки звезды мирового балета Ульяны Лопаткиной. Художник Анатолий Данилов запечатлел народную артистку России в образах Никии из балета «Баядерка» Мариуса Петипа и Одетты-Одилии, исполняющей «Русский танец», из балета «Лебединое озеро» Чайковского.
«Ее танец отличают высочайшая точность движений, безукоризненность поз, удивительное достоинство и музыкальность. Она привлекает своей внутренней сосредоточенностью, погруженностью в свой мир. Всегда как бы чуть отстраняясь от зрителя, она кажется еще загадочнее, еще глубже. Автор мастерски запечатлел волшебный момент, мгновение, остановленное в порыве, и увековечил в нетленном материале одухотворенную красоту персонажа, удивительно тонко передал грацию, лаконизм жестов и царственную стать балерины», — рассказали нам в пресс-службе ИФЗ.
Фарфоровые статуэтки высотой 37 см отлиты вручную и украшены надглазурной полихромной росписью. Цена фигурки с росписью — 135 000 руб, без — 79820 рублей.
Напомним, в июне Лопаткина объявила о завершении своей карьеры. В сентябре она стала студенткой СПБГУ по программе «Дизайн среды», где готовят специалистов в области ландшафтного и интерьерного дизайна и интерьера.
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