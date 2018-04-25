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Воспитанники мастерской «Глазурь» стали лауреатами международного фестиваля
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Воспитанники мастерской «Глазурь» стали лауреатами международного фестиваля 

Управа района Братеево города Москвы 1 час назад
Фото: Братеево
Воспитанники АРТ-мастерской «Глазурь» стали лауреатами международного фестиваля детского изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Золотой петушок». Об этом нашей редакции рассказала руководитель студии Елена Гелиева.
Церемония награждения победителей состоялась в Большом Екатерининском дворце Государственного историко-архитектурного музея-заповедника «Царицыно». Торжество сопровождалось концертом для юных участников фестиваля и их родителей.
— Участниками фестиваля стали не только воспитанники столичных художественных школ и домов культуры — приехали ребята из других городов, и даже стран. Мне, например, запомнился Непал, — отметила руководитель АРТ-мастерской «Глазурь» Елена Гелиева. — В конкурсной программе представили работы, выполненные в привычных техниках (гуашь, пастель, декоративно-прикладное искусство) и менее распространенных — литография и скульптура.
От культурного центра «Братеево» в конкурсе участвовали две группы по три и четыре человека соответственно, которые представили на фестиваль две коллективные работы.
— Девочки из двух разных возрастных групп (5-8 лет и 9-12 лет) представили работы «Бежин луг» и «Бежин луг утром», выполненные с помощью техники имитации витража. По итогам фестиваля «Золотой петушок» участницам присудили звание лауреатов первой и третьей степени, — рассказала Елена Гелиева. — Девочки очень довольны остались — не ожидали, что будет такой вот приятный исход, когда решили поучаствовать.
Так, победителями первой степени стали Софья Квашилава, Влада Аверина и Ольга Власкина, а третье место заняли Александра Борисова, Алиса Архипова, Полина Жемчугова и Глафира Сугробова.
Фото: КЦ «Братеево».
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