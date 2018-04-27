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Детский хоровой конкурс «Звонкие голоса» состоится в Нижнем Новгороде
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Детский хоровой конкурс «Звонкие голоса» состоится в Нижнем Новгороде 

Ревизор.ru 2 часа назад
Фото: Ревизор.ru
В этом году конкурс пройдет уже в пятый раз. Традиционно в нем принимают участие вокальные ансамбли и хоровые коллективы, в том числе работающие на базе детских музыкальных школ, домов и дворцов творчества, православных гимназий. Каждый из них готовит по два произведения. По условиям конкурса, они должны быть светлыми и жизнеутверждающими, приветствуются и духовные сочинения.
"Фестиваль-конкурс призван активизировать просветительскую деятельность в области классического ансамблевого и хорового искусства, способствовать сохранению и развитию лучших певческих традиций российской школы, повысить качество научно-методической работы", — отмечают организаторы.
В рамках мероприятия также пройдет выставка нотно-музыкального отдела Нижегородской областной библиотеки имени В. И. Ленина и мастер-класс лауреата международных конкурсов Олега Китаева.
Имена победителей будут объявлены 30 апреля.
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