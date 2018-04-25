Всероссийский Пасхальный детский хоровой фестиваль пройдет в Нижнем Новгороде 

28 и 29 апреля в Нижнем Новгороде пройдет Всероссийский Пасхальный детский хоровой фестиваль-конкурс «Звонкие голоса».
Конкурс пройдет на базе одного из старейших музыкальных учреждений страны — «Нижегородского музыкального училища имени М. А. Балакирева». Партнером фестиваля является Нижегородская епархия РПЦ.
В программе V Всероссийского Пасхального детского хорового фестиваля-конкурса:
V Всероссийский Пасхальный детский хоровой фестиваль-конкурс «Звонкие голоса»,
курсы повышения квалификации,
мастер — классы,
консультации ведущих педагогов образовательных учреждений искусств ННГК имени М. И. Глинки и НМУ имени М. А. Балакирева,
круглый стол по итогам фестиваля-конкурса.
В V Всероссийском Пасхальном детском хоровом фестивале-конкурсе «Звонкие голоса» примут участие почти 2000 музыкантов, в том числе более 65 хоров и ансамблей Нижегородской области, а также коллективы из разных регионов России.
Открытие фестиваля-конкурса состоится 28 апреля 2018 года в 11.00 в Большом зале Нижегородского музыкального училища имени М. А. Балакирева по адресу: Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.5в. 6+