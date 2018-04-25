Спортивный марафон пройдет в районе Якиманка

Сотрудники Спортивно-оздоровительного клуба «АС» устроят марафон. Он пройдет 26 апреля.

— Мы проведем марафон два раза. Утром, в 10:00, — упрощенная программа для пенсионеров и детей с ограниченными возможностями здоровья. Вечером, в 19:00, — для продвинутого уровня, то есть для людей с хорошей физической подготовкой. Победители соревнования получат сладкий приз, — рассказала директор клуба Татьяна Морозова

Она добавила, что суть марафона заключается в смене фитнес-нагрузки каждые 20 минут. Инструкторы покажут упражнения — силовые и из стретчинга. Победителем будет считаться тот, кто без остановки выдержит все два часа мероприятия. Единственное послабление — питье воды в промежутках между подходами.

Желающих принять участие ждут по адресу: Бродников переулок, дом 10, строение 1, на спортивной площадке.