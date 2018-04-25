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Осторожно, спойлеры: что случится в «Войне бесконечности»?
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Осторожно, спойлеры: что случится в «Войне бесконечности»? 

Киноафиша 38 минут назад
Фото: Киноафиша
Премьера новых «Мстителей» уже состоялась в нескольких странах, поэтому в сети появились первые спойлеры о блокбастере. Что уже известно?
Про Соколиного глаза и Человека-муравья в картине упоминают вскользь, оба персонажа находятся под домашним арестом.
В титрах написано «Танос вернется» вместо традиционного «Мстители вернутся».
Доктор Стрэндж спасает жизнь Тони Старка, отдав Таносу один из Камней Бесконечности. Безумный Гигант собирает всю коллекцию заветных камешков в Перчатку Бесконечности. Он щелкает пальцами и меняет реальность.
До щелчка умерли Локи, Хеймдаль, Гамора. После щелчка остаются живы Тони Старк, Капитан Америка, Тор, Черная вдова, Халк, Воитель, Енот-ракета и Небула. Все остальные мстители погибают.
Красный череп (Росс Маркванд из «Ходячих мертвецов») появляется в камео.
Уже посмотревшие «Войну бесконечности» зрители отмечают: многие сцены из трейлера не вошли в оригинальную картину. В пост-титрах Ник Фьюри и Мария Хилл едут по Нью-Йорку. Внезапно машина впереди них теряет управление. Хилл проверяет авто, но в машине никого нет. Ей становится плохо и она исчезает. Фьюри пытается набрать сообщение Капитану Марвел, но также испаряется. Проверить, что на самом деле будет твориться в фильме, мы сможем уже 3 мая.
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