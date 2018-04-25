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На Белореченской организованы занятия в группе «Искусство танца»
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На Белореченской организованы занятия в группе «Искусство танца» 

Управа района Марьино 31 минуту назад
Фото: Марьинский вестник
В рамках пилотного проекта «Московское долголетие» продолжаются занятия в группе «Искусство танца» по направлению «Восток» в школе №1987 по адресу Белореченская, дом 36 корпус 1, под руководством профессионального преподавателя Натальи Чайкиной.
— Участники проекта в восторге от педагога и с удовольствием посещают данные занятия, — отметили в ТЦСО «Марьино».
Чтобы стать участником занятий, нужно обратиться в ГБУ ТЦСО «Марьино» по адресу: улица Люблинская, д. 159, кабинет №26, телефон 8 (495) 345-50-10, филиал «Перерва»: Новочеркасский бульвар, д.53, кабинет №12, тел.8 (495) 349-51-49.
Занятия бесплатные. (то)
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