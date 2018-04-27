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В воскресенье в Останкине высадят молодые деревья
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В воскресенье в Останкине высадят молодые деревья 

Управа Останкинского района 1 час назад
Фото: Управа Останкинского района
Весенние посадки деревьев и кустарников пройдут в Останкине в предстоящее воскресенье, 29 апреля. Более двух десятков деревьев и свыше 130 кустарников высадят в двух дворах — на проспекте Мира, 81 и на Аргуновской, 16, корп. 1.
— Во дворе на проспекте Мира появятся липы, рябины, ели и кустарники, среди которых сирень, чубушник, роза морщинистая — она больше известна как шиповник, — говорит начальник производственного участка по содержанию объектов зеленого хозяйства ГБУ «Жилищник Останкинского района» Маргарита Кудина.
А на Аргуновке высадят десяток молодых деревьев — рябину плакучую и иву. Кстати, присоединиться к посадкам сможет каждый желающий — на площадках будет звучать музыка и царить праздничная атмосфера. Начало мероприятий по озеленению на проспекте Мира в 10.30, а во дворе на Аргуновской улице в полдень. (иб)
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