В воскресенье в Останкине высадят молодые деревья

Весенние посадки деревьев и кустарников пройдут в Останкине в предстоящее воскресенье, 29 апреля. Более двух десятков деревьев и свыше 130 кустарников высадят в двух дворах — на проспекте Мира, 81 и на Аргуновской, 16, корп. 1.

— Во дворе на проспекте Мира появятся липы, рябины, ели и кустарники, среди которых сирень, чубушник, роза морщинистая — она больше известна как шиповник, — говорит начальник производственного участка по содержанию объектов зеленого хозяйства ГБУ «Жилищник Останкинского района» Маргарита Кудина.

А на Аргуновке высадят десяток молодых деревьев — рябину плакучую и иву. Кстати, присоединиться к посадкам сможет каждый желающий — на площадках будет звучать музыка и царить праздничная атмосфера. Начало мероприятий по озеленению на проспекте Мира в 10.30, а во дворе на Аргуновской улице в полдень. (иб)