Фильм «Логово монстра»: история случайной закономерности

Краснодар. 26 апр. — Новая Кубань. Сколько случайностей в нашей вселенной. Одни ведут к страданиям, другие — спасению. Нет, тут не стоит искать религиозного подтекста и разоблачать альянс автора с чем-то потусторонним. Обращаясь к возвышенным материям, режиссер подчеркивает земное происхождения зла и требует от зрителя отбросить в сторону тотемные предметы. Взывая к совести, предлагая выбор, он с нарочитой яростью бьет по стереотипам о неизбежности преступления.

«Логово монстра» — антипод традиционным мистическим повествованиям. Кинолента не откроет тайн мироздания, но без ложной деликатности продемонстрирует ценность человеческой жизни. Публика не станет размышлять о секретах сценария. Не терзаясь на тему «положительного» и «отрицательного», киноманы отдадут предпочтение однозначности. Дин Девлин не заигрывает со скользкой темой и без каких-либо сожаления отбирает у злодея последние зачатки обаяния.

Персонаж Дэвида Теннанта не обладает манящей энергетикой Ганнибала Лектора. Кайл Эрендрайкх — чудовище, которому не ведомо благородство. Зарвавшийся богач «сорит» деньгами, существуя в замкнутом пространстве прогрессирующего безумства. Воспринимая мир как извращенный квест, он наслаждается своим недугом, считая болезнь наградой.

Его оппонент не кичится финансовым могуществом. По сути, Шон Фалько (актер — Роберт Шиэн ) бьется с самим собой, методично сжигая воспоминания о былом. К счастью, репутация хулигана не потворствует природному эгоизму, и юноша не закрывает глаза на гротескный кошмар. Не ссылаясь на разбушевавшуюся фантазию, Шон погружается в пучину тошнотворных патологий (мечтая вытащить из «дворца оборотня» безвинную жертву). Ситуация усугубляется тем, что незадачливый фотограф — спаситель по стечению обстоятельств. Пожалуй, нелепая ошибка сократила дорогу к праведности. Хотя, как мы уже упоминали, подоплеки в лице господнего очищения, все-таки, не прослеживается. Бой характеров происходит здесь и сейчас, не выписывая никому билет к райским вратам или на теплоход по реке Стикс.

Неравное противостояние не подталкивает аудиторию к самоанализу. Ироничные мотивы истребляются легким росчерком пера, а развязка не чурается прямолинейности. Создавая реальные очертания фабулы, повествование мимоходом ищет аналогии в повседневной суете.