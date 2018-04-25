В Москве летом точечно запретят продажу алкоголя

В трех районах столицы — в пределах двух километров от стадионов «Спартак» и «Лужники» и от фан-зоны на Воробьевых горах — на 24 дня, в июне и июле, запретят продажу алкоголя, а также напитков в стеклянной таре. Эти меры предпринимают в связи с ЧМ по футболу. Сухой закон в спортивных зонах введут с 13 июня. Алкоголь там можно будет приобрести только 22-го и 24-го числа. В июле запрет будет действовать четыре дня: 10-го, 11-го, 14-го и 15-го.

Запрет на продажу алкоголя распространяется на кафе, бары и рестораны в двухкилометровой зоне, сообщил Business FM руководитель департамента региональной безопасности Владимир Черников

Владимир Черников руководитель департамента региональной безопасности «Это касается распространения всего алкоголя во всей таре и неалкогольной продукции в стеклянной таре. Алкоголь нельзя употреблять в местах проведения соревнований и фан-зоне, то есть у нас таких мест три в Москве — это зона стадиона „Спартак“, „Лужники“ и фан-зона в районе Воробьевых гор. Примерно в радиусе двухкилометрового периметра нельзя торговать алкоголем. Это не касается территории всего города. Мы будем предполагать, что это будет в дни матчей. А таких матчей у нас достаточно много. У нас 12 игр проходит. В двухкилометровой зоне в кафе и ресторанах можно торговать алкогольной продукцией. Внутри помещения. К нарушителям, продавцам, покупателям будут применять меры в соответствии КоАП. И у нас достаточно законопослушные представители организаций торговых. Проблем нет с этим».

Объекты общепита, расположенные рядом со спортивными объектами, довольно часто получают от властей директивы на запрет продажи спиртного в дни матчей, подтвердила менеджер ресторана КНР, рядом со стадионом «Спартак», Адель

Адель менеджер ресторана КНР, рядом со стадионом «Спартак» «К этому относимся как к должному. Конечно, во время матча, понятное дело, что мы не можем продавать спиртные напитки и, конечно, в любом случае, мы в этом теряем, какой-то убыток несем. Ну, в пределах пяти-десяти тысяч, скорее всего. Бывает больше, меньше не бывает. Каждый матч, который происходит в нашей зоне, постоянно так проходит. Мы уже смирились. И есть документ, который нам присылают, поэтому… Посетители вздыхают, жалуются, плачут, но держатся и верят».

При этом столичная мэрия не исключает, что некоторым футбольным фанатам сухой закон не помешает употреблять спиртное. В связи с этим правительство Москвы разрабатывает перечень больниц и поликлиник, где таким людям будут оказывать помощь. Об алкогольной составляющей на прошедшем в Москве футбольном Кубке конфедераций рассказывает продюсер Business FM, посетивший три матча турнира, Сергей Бобрик.

Сергей Бобрик продюсер Business FM «Ряд магазинов, действительно, вроде как не продавали, хотя желающие были. Все-таки много полиции, я думаю, что был как-то, так или иначе, какой-то контроль за этим. Тем не менее, на мероприятиях ФИФА продается пиво двух сортов, потому что они являются спонсорами ФИФА и мероприятия, которые они проводят. Так что на самом стадионе такой напиток, как пиво можно приобретать без каких-либо ограничений. Стандартный вот такой стадионский мини-магазин, где продаются хот-доги, картошка фри. При этом продается еще и пиво. Если на матчах чемпионата России запрещено это, то на мероприятиях ФИФА сделали для этого исключение. Даже больше могу сказать. Ходили люди с напитками, в том числе и с пивом между рядами. Пиво можно было купить, не вставая со своего места. Купить и выпить — многие это делали. Покупали не по одному ящику из шести банок».

В рамках ЧМ на московских стадионах пройдут 12 игр. Восемь — группового раунда, а также две игры одной восьмой плей-офф. Полуфинал состоится 11 июля, финал — 15 июля на стадионе «Лужники».