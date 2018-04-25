Воспитанники спортивно-досугового центра «Шире круг» посетили издательство «Белая ворона»

Об этом сообщила руководитель досугового подразделения центра Елена Цыганова.

— Ребята пекли пироги вместе с Финдусом, разгадывали книжные загадки, гадали по книгам и сажали овощи вместе с героями книг Свена Нурдквиста . Дети также познакомились с новыми книгами издательства, пообщались с поэтом Григорием Кружковым и посмотрели выставку работ Татьяны Кромер, — пояснила Цыганова.

Отмечается, что воспитанники центра, обучающиеся на курсе журналистики, взяли интервью у главного редактора издательства Ксении Коваленко. (то)