Ещё
Воспитанники спортивно-досугового центра «Шире круг» посетили издательство «Белая ворона»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Воспитанники спортивно-досугового центра «Шире круг» посетили издательство «Белая ворона» 

Управа района Марьина роща 1 час назад
Фото: Управа района Марьина роща
Об этом сообщила руководитель досугового подразделения центра Елена Цыганова.
— Ребята пекли пироги вместе с Финдусом, разгадывали книжные загадки, гадали по книгам и сажали овощи вместе с героями книг Свена Нурдквиста. Дети также познакомились с новыми книгами издательства, пообщались с поэтом Григорием Кружковым и посмотрели выставку работ Татьяны Кромер, — пояснила Цыганова.
Отмечается, что воспитанники центра, обучающиеся на курсе журналистики, взяли интервью у главного редактора издательства Ксении Коваленко. (то)
Управа района Марьина роща: последние новости
Поэтесса Вероника Сенькина презентует новую книгу в библиотеке на Октябрьской Первый альбом московской рок-группы «Квинты» презентуют в СВАО В Еврейском музее на Образцова пройдет первая дискуссия из цикла «Сто лет человеку советскому»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру22
Садальский предрек конец карьеры Галкина‍ на ТВ20
Кинозвезды, лица которых вы никогда не видели1
Как уходили знаменитости8
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Видео
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
10:45
За каких звёзд сыграли дублеры
Кино
12:15
Как создают звуковые эффекты в кино
Кино
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
10:13
Киноляпы, которые никто не замечал
Кино
10:02
Открыт секрет: зачем Микки-Маусу перчатки
Кино
04:32
Звездам Голливуда измерили важный показатель
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение