Воспитанники спортивно-досугового центра «Шире круг» посетили издательство «Белая ворона» 

Об этом сообщила руководитель досугового подразделения центра Елена Цыганова.
— Ребята пекли пироги вместе с Финдусом, разгадывали книжные загадки, гадали по книгам и сажали овощи вместе с героями книг Свена Нурдквиста. Дети также познакомились с новыми книгами издательства, пообщались с поэтом Григорием Кружковым и посмотрели выставку работ Татьяны Кромер, — пояснила Цыганова.
Отмечается, что воспитанники центра, обучающиеся на курсе журналистики, взяли интервью у главного редактора издательства Ксении Коваленко. (то)