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На международной конференции в Костроме обсудят аспекты «оттепели»
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На международной конференции в Костроме обсудят аспекты «оттепели» 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
С 27 по 28 апреля в КГУ пройдет международная научная «Дедковская конференция» по теме «Оттепель» как социокультурный и общественно-политический феномен», сообщает пресс-центр КГУ.
Дедковской она названа не случайно, Игорь Дедков жил и работал в период «хрущевской оттепели», отстаивал принципы гуманизма и демократии, свободу мысли.
Участники мероприятия смогут обсудить множество тем, которые связаны с периодом «оттепели». Например, противоречивые достижения «хрущевской оттепели», мечты о «социализме с человеческим лицом» и крах «пражской весны». Поговорят они и о рождении театров «Современник» и «На Таганке».
Обсуждению подвергнут Международный фестиваль в Москве в 1957 году как явление «оттепели», неделю итальянского и неделю французского кино в Москве и Ленинграде как катализаторы настроений «оттепели» в советском киноискусстве.
Будут говорить и о памятнике Маяковского, как о «культурном герое» «оттепели».
Конференция пройдет в главном корпусе КГУ на улице Дзержинского. Выступят специалисты из Костромы, Иванова, Ярославля, Москвы, Хабаровска, а также литовского Вильнюса.
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