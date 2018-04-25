На международной конференции в Костроме обсудят аспекты «оттепели»

С 27 по 28 апреля в КГУ пройдет международная научная «Дедковская конференция» по теме «Оттепель» как социокультурный и общественно-политический феномен», сообщает пресс-центр КГУ.

Дедковской она названа не случайно, Игорь Дедков жил и работал в период «хрущевской оттепели», отстаивал принципы гуманизма и демократии, свободу мысли.

Участники мероприятия смогут обсудить множество тем, которые связаны с периодом «оттепели». Например, противоречивые достижения «хрущевской оттепели», мечты о «социализме с человеческим лицом» и крах «пражской весны». Поговорят они и о рождении театров «Современник» и «На Таганке».

Обсуждению подвергнут Международный фестиваль в Москве в 1957 году как явление «оттепели», неделю итальянского и неделю французского кино в Москве и Ленинграде как катализаторы настроений «оттепели» в советском киноискусстве.

Будут говорить и о памятнике Маяковского, как о «культурном герое» «оттепели».

Конференция пройдет в главном корпусе КГУ на улице Дзержинского. Выступят специалисты из Костромы, Иванова, Ярославля, Москвы, Хабаровска, а также литовского Вильнюса.