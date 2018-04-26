Особый знак «Надежды земли Владимирской»

Во Владимире в Центре классической музыки состоялась торжественная церемония вручения персональных стипендий «Надежда земли Владимирской», которая проходит ежегодно с 1993-го года.

В этом году стипендией отмечено 110 молодых, одаренных и талантливых ребят, среди них школьники, студенты и аспиранты. Благодарственные письма от губернатора получили и преподаватели, подготовившие лучших из лучших.

Торжественную часть церемонии открыл губернаторский симфонический оркестр, который на прошлой неделе отметил свое 20-летие и провел к этому случаю уникальный фестиваль с участием знаменитых ансамблей, солистов и музыкантов.

Глава региона Светлана Орлова поприветствовала всех стипендиатов, которые, несмотря на свой юный возраст уже смогли добиться успехов в науке, культуре и спорте.

«Звание «Надежды земли Владимирской» — особый знак. Мы отмечаем ваши заслуги и заслуги ваших педагогов. Вы наше будущее. Наша гордость во многих сферах. Желаю вам достойно пронести это звание, остаться в регионе и сделать его еще только лучше», — обратилась к победителям Светлана Орлова.

Губернатор также напомнила, что в этом году в самом центре Владимира появится уникальный фонтан, в Александрове и Гусь-Хрустальном откроются «Кванториумы» по подобию Владимирского, в Суздале появится стадион, а в Судогде — ледовый дворец.