Особый знак «Надежды земли Владимирской» 

Во Владимире в Центре классической музыки состоялась торжественная церемония вручения персональных стипендий «Надежда земли Владимирской», которая проходит ежегодно с 1993-го года.
В этом году стипендией отмечено 110 молодых, одаренных и талантливых ребят, среди них школьники, студенты и аспиранты. Благодарственные письма от губернатора получили и преподаватели, подготовившие лучших из лучших.
Торжественную часть церемонии открыл губернаторский симфонический оркестр, который на прошлой неделе отметил свое 20-летие и провел к этому случаю уникальный фестиваль с участием знаменитых ансамблей, солистов и музыкантов.
Глава региона Светлана Орлова поприветствовала всех стипендиатов, которые, несмотря на свой юный возраст уже смогли добиться успехов в науке, культуре и спорте.
«Звание «Надежды земли Владимирской» — особый знак. Мы отмечаем ваши заслуги и заслуги ваших педагогов. Вы наше будущее. Наша гордость во многих сферах. Желаю вам достойно пронести это звание, остаться в регионе и сделать его еще только лучше», — обратилась к победителям Светлана Орлова.
Губернатор также напомнила, что в этом году в самом центре Владимира появится уникальный фонтан, в Александрове и Гусь-Хрустальном откроются «Кванториумы» по подобию Владимирского, в Суздале появится стадион, а в Судогде — ледовый дворец.
«Уже этим летом мы отправимся в очередную музыкальную экспедицию с Артемом Маркиным, у нас пройдет чемпионат Европы по пахоте, а во время проведения футбольного чемпионата мира к нам приедет секретарь ФИФА, в 11-й раз проведем День семьи, любви и верности и конечно, отметим день рождения Гороховца. Более 400 миллионов рублей выделено, чтобы в этом древнем купеческом городе появилась своя набережная. Думаю, что вы активно примете участие во всех этих праздниках и других наших проектах», — добавила Светлана Орлова.