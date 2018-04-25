Осторожно, коллеги: что нас больше всего бесит в офисе?

Вокруг офисной жизни всегда витает много ироничных легенд, и это все не просто юмор. Если вы всю жизнь проработали на фрилансе или с гибким графиком, то, собираясь в «уютный офис в центре столицы», будьте готовы к сюрпризам в виде леденящего стресса и длительной адаптации. С чем особенно раздражающим вам придется столкнуться, читайте ниже.

Бесполезная болтовня

С 9:00 до 18:00 вы находитесь в замкнутом пространстве в компании определенных людей. Да, несомненно, их, как и родственников, не выбирают. Но видеться пять дней в неделю хочется все-таки с личностями, с которыми приятно и поговорить, и помолчать. Будьте готовы к тому, что ваши соседи по «парте» могут легко оказаться теми, кто непрерывно болтает и не считает зазорным изо дня в день вводить в вас в курс своей личной жизни или рассказывать занятные истории. Как уехал перед носом трамвай, что официант в кафе посмотрел свысока, а соседка Тамара вышла из дома с пустым ведром. Никто из нас не застрахован от этих ошеломительных ситуаций, но знать о них всем совсем необязательно. Как это донести коллегам? Никак. Они обязательно найдут того, кому этот формат окажется близок. Для вас все останется по-прежнему: они, как назло, будут обсуждать животрепещущие темы недалеко от вашего рабочего места. Проверено!

Лишний вес Привыкли работать с азартом и удовольствием, когда забываешь даже поесть? Забудьте. В офисе вы начнете ставить рекорды по количеству выпитых чашек чая или кофе, перекусов и основных приемов пищи. Думаете: «Ура, наконец я буду питаться пять раз в день, как рекомендует ЗОЖ!»? Именно. Кроме того, вы вступите в секту (рано или поздно) под названием «Контейнер с полезной едой». Столовые вам надоедят: в какой-то момент вы подумаете, что готовят там как-то невкусно и непонятно на каком масле. То ли дело состряпать блюдо самой, тем более так делают все. Приходят на миниатюрную кухню со своими коробками, и начинается война за микроволновку. Дальше начинается мытье тарелочек с помощью одной-единственной губки и «фэйри», а через полчасика все те же встречаются за чашкой чая, ведь пришло время шоколадки! Или фруктов — это уже для продвинутых (они же вечно худеющие). Ежедневно они выносят приговор тем или иным продуктам и постоянно делают выводы. Кус-кус вкуснее булгура, гречка с мясом не так полезна, как с брокколи, а пицца до 15:00 совершенно безвредна. Обычно это произносится под общий заливистый смех. В пятницу вечно худеющие устраивают рыбный день и заказывают суши. Дружно меняются между собой «калифорнией» и «филадельфией», делятся впечатлениями и иногда снимают на телефон композиции из красочных роллов. Так, когда у нас там следующий прием пищи?

Простуженность в офисе — норма

Выйти на работу простуженным — обычное явление для нашей страны. Многие оправдывают это нежеланием терять часть зарплаты и открывать-закрывать больничные листы. Не бойтесь просить коллегу отправиться домой или надеть маску. Собственное здоровье и безопасность куда важнее взаимоотношений с коллегами. Идеальный вариант — отсесть в другую часть офиса, если позволяет пространство. Да и кому хочется работать под хлюпающий нос соседа? Будьте начеку: не привыкшие к офисам люди часто простужаются из-за кондиционеров и отсутствия окон. Так что, намереваясь начать новую офисную жизнь, попробуйте заранее изучить пространство внутри. Вам проводить в нем большую часть драгоценного времени.

«Мне холодно»

Кстати, об окнах. Люди делятся на два типа: кому дует и кому всегда жарко. Вечный спор двух лагерей. Это бывает актуально в любое время года, так что про проветривание зимой, скорее всего, вы больше не услышите. Вопросы организации вентиляции обычно никто не поднимает — лень. Но если ситуация становится невыносимой, поднимайте волнующие вопросы с начальством. Еще сейчас модно покупать на рабочий стол увлажнитель воздуха. Готовьтесь, увлажнять он будет круглые сутки. Хоть не шумный вентилятор, и на том спасибо.

Нервические привычки

И такое встречается. Один будет постукивать пальцами или стучать ногой, другой — громко отхлебывать чай, третий — вечно шуршать обертками снеков. Кого вы начнете люто ненавидеть — вопрос к вашей нервной системе. Но все это вполне понятно досаждает не меньше, чем сверление стен над головой. Сделать, скорее всего, ничего не удастся. Разве что непрерывно сидеть в наушниках, что в конечном итоге доведет вас до невроза.

Нарушение личных границ

Удивительно, но в офисах далеко не все знакомы с элементарными правилами соблюдения физических границ. Например, для многих считается нормальным внезапно подойти и начать пялиться в монитор. Так и скажите: это неприлично. Подходить к коллеге и говорить с ним свысока — тоже не вариант, ищите стул. Подходить вплотную — ну, тут и объяснять нечего. Еще некрасиво брать вещи с чужого стола и теребить их в руках во время разговора. И конечно, хит сезона — мусор в чужое ведро. Никогда так не делайте!

Телефоны

Странный рингтон вроде бы уже прошлый век, но вибрация и громкий звук сообщения раздражают не меньше. Особенно когда коллега оставляет телефон на зарядке и уходит на обед, например. Само собой, мобильный начинает разрываться от звонков. Что касается самих разговоров, старайтесь выходить в коридор или переговорку, если понимаете, что беседа продлится больше минуты. Не превращайтесь в человека из автобуса, который рассказывает на весь салон историю, что дочка не хочет готовиться к ЕГЭ, а мама затеяла ремонт и вам придется обои выбирать.

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