История Юлиана Новаковски из Ноябрьска всполошила медиков, меценатов и троллей

34-летняя Людмила Новаковски из Ноябрьска тянет двоих детей в одиночку, их отец уехал из Ноябрьска и никак не помогает. На зарплату контролера в 20 тысяч рублей выжить непросто, а ей надо лечить сына от эпилепсии. Мальчик слабый с рождения, беременность проходила тяжело, Юлиан родился раньше срока. Начал ходить только в полтора года благодаря лекарственной и физиоподдержке. А в год и семь месяцев у малыша случился первый приступ. Когда в Ноябрьск приехал невролог-эпилептолог Артем Володкевич, он подтвердил: эпилепсия, надо принимать «Депакин». Вдобавок доктор заподозрил опухоль головного мозга и направил на МРТ в Екатеринбург. Там, к счастью, предположение не подтвердилось. Но Юлиану становилось хуже. В Тюмени врачи назначили еще один препарат — «Топирамат», и порекомендовали обследоваться в НИИ генетики Томска. Людмила позвонила в Томск, но ей ответили, что ничем не могут помочь, нет необходимого оборудования. Точного диагноза до сих пор нет. — Я не собираюсь опускать руки, потому что хочу вылечить ребенка, — заявляет мама. — Есть разные виды эпилепсии, в том числе излечимые. Но пока мы не пройдем полное обследование делать прогнозы рано. С декабря 2017 года Людмила пыталась решить вопрос с обследованием в федеральном центре. Состояние мальчика ухудшается, ему уже пять лет, время уходит. Людмила пошла на отчаянный шаг: в соцсети попросила денег у земляков. И была шокирована тем, что произошло позже. Люди быстро откликнулись. Но скоро в обсуждениях появилась некая Тамара Михеева, представившаяся сотрудницей больницы, и заявила, что необходимости в сборе денег нет. По ее словам, мама Юлиана все переврала, и сама виновата в проблемах ребенка: «…к сожалению, нерегулярность приема препаратов и отсутствие контроля со стороны родителей, привела к ухудшению состояния, что потребовало в марте 2018 года госпитализации в стационар». Тут же на Людмилу посыпались упреки, некоторые даже назвали ее мошенницей, наживающейся на здоровье ребенка. Разбираться, кто виновен на самом деле, мама пошла в ноябрьскую больницу с корреспондентом «КС». Ее принял главврач Олег Шалаев

В ноябрьской больнице прошло совещание, на которое главный врач пригласил не только докторов, но и маму Юлиана. Олег Шалаев заверил, что ребенка обследуют в ближайшее время.

— Были недопонимания по поводу обвинений, появившихся в Сети в адрес мамы, мной инициировано служебное расследование, — сказал главврач. — С мамой мы поговорили, инцидент исчерпан. Пришли к соглашению, ребенок поедет в один из лучших федеральных центров на дообследование и лечение за счет окружного бюджета. Сбор средств можно закрыть, больше в нем нет необходимости. Людмила Новаковски рада, что нашла общий язык с администрацией больницы. Вечером 24 апреля она передала собранные 72 тысячи рублей в окружной благотворительный фонд «Ямине» с пожеланием отдать народные деньги самому нуждающемуся ребенку. Такой кандидат как раз нашелся в Ноябрьске: это маленькая Саша Куц, страдающая ДЦП.. В городском паблике такой жест доброй воли оценили далеко не все. Там появился пост с требованием вернуть деньги мальчику и голосованием на эту тему, в котором к середине недели участвовали более 800 человек. Почти все проголосовавшие поддержали автора поста. Мудрее всех высказалась Алена Карелина: «Кто хочет помощь Юлиану, могут скинуться еще раз, а если деньги достались другому ребенку, я рада. Я переводила Юлиану и готова перевести еще, беднее не стану. С миру по нитке». Но тролли не сдаются. И продолжают делить собранные деньги между больными детьми. А семья Куц, тем временем, благодарит за помощь. Шестилетняя Саша Куц с рождения страдает детским церебральным параличом и алалией (отсутствие или недоразвитие речи при нормальном слухе и первично сохранном интеллекте — прим. авт.). — «Ямине» нам помогает уже пять лет, — рассказала мама девочки Елена. — Любая реабилитация стоит очень дорого, начиная с билетов. Там, где нет стационара, приходится снимать жилье. Непосредственно лечение обходится не меньше, чем в 200 тысяч. Лечение идет Саше на пользу. В прошлом году девочка пошла, уже умеет читать, готовится через год пойти в школу. А 4 июня маму и дочку ждут в физкультурно-оздоровительном центре Адели-Пенза. Есть надежда, что там помогут укрепить опорно-двигательный аппарат. Перечисление от Людмилы Новаковски оказалось сродни чуду. — Это неожиданный и приятный поступок. На лечение мы ездим минимум четыре раза в год и сами, без помощи фонда и неравнодушных людей, не справились бы, — говорит Елена Куц. КОММЕНТАРИЙ Судьбой Юлиана Новаковски после маминого поста в соцсети озаботились многие люди. Был ли путь короче? — Маме мальчика нужно было обратиться к нам и написать заявление, — комментирует директор ямальского филиала страховой компании «СОГАЗ-Мед» Галина Сударик. — Если врачи не довели обследование до конца, не сделали нужных назначений, наши эксперты разберутся, и мальчик будет бесплатно направлен в клинику за пределы Ямала для обследования, а если нужно, и для лечения. Мы не оставляем без внимания ни одного обращения застрахованного у нас лица: проводим проверки в медучреждении, оцениваем качество оказанных услуг, принимаем необходимые меры.