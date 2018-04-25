Ещё
Сквер в Петербурге назвали в честь Сергея Довлатова
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сквер в Петербурге назвали в честь Сергея Довлатова 

ТАСС 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 апреля. /ТАСС/. Сквер на Загородном проспекте в Санкт-Петербурге назвали в честь известного советского журналиста и прозаика Сергея Довлатова. Постановление об этом за подписью губернатора Петербурга Георгия Полтавченко опубликовано в среду на сайте Смольного.
"С учетом решения Санкт-Петербургской межведомственной комиссии по наименованиям правительство Санкт-Петербурга постановляет присвоить безымянным объектам зеленых насаждений следующие наименования (…) — сквер Сергея Довлатова на Загородном проспекте между домом номер 15 и 17", — говорится в документе.
Как сообщалось ранее, в прошлом году топонимическая комиссия города рассматривала возможность присвоения скверу имени Довлатова. Об этом сообщалось в письме вице-губернатора города Владимира Кириллова на запрос депутата Заксобрания города Бориса Вешневского. В письме отмечалось, что деятельность Довлатова была «неразрывно связана с Санкт-Петербургом».
Сергей Довлатов родился в 1941 году в столице Башкирии Уфе, куда эвакуировали его родителей, в 1944 году семья вернулась в Санкт-Петербург. Среди наиболее известных книг автора — «Чемодан», «Зона: Записки надзирателя», «Соло на ундервуде», «Заповедник».
В 1978 году он эммигрировал в США, умер в Нью-Йорке. На доме №23 по улице Рубинштейна в Петербурге, где писатель жил в 1944-1945 годах, установлена мемориальная доска. В Петербурге в прошлом и позапрошлом годах проходил фестиваль памяти Довлатова «День „Д“.
ТАСС: последние новости
В Петербурге в 2019 году откроют "ДЕДский сад" для дневного пребывания пожилых людей Умер экс-гитарист рок-группы "Сектор Газа" Сергей Тупикин Северный флот ремонтирует причал, из-за которого жители Островного не могли попасть домой
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру23
Садальский предрек конец карьеры Галкина‍ на ТВ25
Кинозвезды, лица которых вы никогда не видели1
Как уходили знаменитости8
Киноляпы, которые никто не замечал
Видео
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
10:45
За каких звёзд сыграли дублеры
Кино
12:15
Как создают звуковые эффекты в кино
Кино
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
10:13
Киноляпы, которые никто не замечал
Кино
10:02
Открыт секрет: зачем Микки-Маусу перчатки
Кино
04:32
Звездам Голливуда измерили важный показатель
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение