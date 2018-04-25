Сквер в Петербурге назвали в честь Сергея Довлатова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 апреля. / ТАСС /. Сквер на Загородном проспекте в Санкт-Петербурге назвали в честь известного советского журналиста и прозаика Сергея Довлатова . Постановление об этом за подписью губернатора Петербурга Георгия Полтавченко опубликовано в среду на сайте Смольного.

"С учетом решения Санкт-Петербургской межведомственной комиссии по наименованиям правительство Санкт-Петербурга постановляет присвоить безымянным объектам зеленых насаждений следующие наименования (…) — сквер Сергея Довлатова на Загородном проспекте между домом номер 15 и 17", — говорится в документе.

Как сообщалось ранее, в прошлом году топонимическая комиссия города рассматривала возможность присвоения скверу имени Довлатова. Об этом сообщалось в письме вице-губернатора города Владимира Кириллова на запрос депутата Заксобрания города Бориса Вешневского. В письме отмечалось, что деятельность Довлатова была «неразрывно связана с Санкт-Петербургом».

Сергей Довлатов родился в 1941 году в столице Башкирии Уфе, куда эвакуировали его родителей, в 1944 году семья вернулась в Санкт-Петербург. Среди наиболее известных книг автора — «Чемодан», «Зона: Записки надзирателя», «Соло на ундервуде», «Заповедник».

В 1978 году он эммигрировал в США, умер в Нью-Йорке. На доме №23 по улице Рубинштейна в Петербурге, где писатель жил в 1944-1945 годах, установлена мемориальная доска. В Петербурге в прошлом и позапрошлом годах проходил фестиваль памяти Довлатова «День „Д“.