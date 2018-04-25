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Батуты, цветы и наука: на майские праздники зоопарк
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Батуты, цветы и наука: на майские праздники зоопарк 

Деловое сообщество 25 минут назад
Праздничные мероприятия в ростовском зоопарке будут проходить с 29 апреля по 2 мая Ростовский зоопарк подготовил насыщенную программу на грядущие выходные. Ежедневно с 12:00 до 15:00 всех гостей ждут бесплатные мастер-классы, аквагрим, аниматоры и развлекательные шоу. Конечно же пройдут показательные кормления животных, конкурсы с призами и многое другое.
Полный список мероприятий можно посмотреть на странице зоопарка в социальных сетях. Уже подтвердили свое участие множество спортивных клубов Ростова, в том числе ГК «Ростов-Дон», батутно-акробатический центр, несколько научных шоу для детей и множество детских аниматоров.
Зоопарк ждет гостей круглый год, сейчас он работает по летнему расписанию, с 8 утра и до 8 вечера.
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