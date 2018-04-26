В Воронеже установят памятник погибшему в Сирии летчику Роману Филипову

ВОРОНЕЖ, 26 апреля. / ТАСС /. Памятник уроженцу Воронежа, Герою России летчику Роману Филипову , погибшему в Сирии, установят в Воронеже в 2018 году, его именем также назовут новую улицу в Центральном районе города. Об этом в четверг сообщила ТАСС руководитель пресс-службы городской администрации Ольга Извекова.

"Решение об установке памятника погибшему летчику Роману Филипову принято на заседании городской комиссии по культурному наследию, так же решено присвоить его имя улице в Центральном районе Воронежа", — сказала Извекова.

Как уточнили в администрации Воронежа, инициативная группа воронежцев обратилась в мэрию с предложением установить памятник погибшему летчику Филипову, и комиссия по культурному наследию, рассмотрев предложение, решила установить его на Московском проспекте, 31в. Памятник установят в сквере «Мемориальный» возле Коминтерновского кладбища, где на Аллее героев похоронен Филипов.

"Предполагается, что памятник Герою России Роману Филипову установят к середине июня, его изготовят на внебюджетные средства", — отметили в мэрии Воронежа.

О подвиге Филипова

3 февраля 2018 года над зоной деэскалации «Идлиб» в одноименной сирийской провинции из переносного зенитного ракетного комплекса сбили российский штурмовик Су-25 под управлением майора Романа Филипова.

Летчик успел катапультироваться, а позже на земле принял неравный бой с террористами. Будучи окруженным боевиками, Филипов подорвал себя гранатой.

Президент России Владимир Путин 6 февраля присвоил погибшему в Сирии российскому летчику Роману Филипову звание Героя России посмертно. В указе главы государства говорится, что звание присвоено «за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга».

Похоронили летчика Романа Филипова 8 февраля в его родном городе Воронеже на Аллее героев на Коминтерновском кладбище.