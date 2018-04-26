Ещё
В Воронеже установят памятник погибшему в Сирии летчику Роману Филипову
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Воронеже установят памятник погибшему в Сирии летчику Роману Филипову 

ТАСС 1 час назад
Фото: riavrn.ru
ВОРОНЕЖ, 26 апреля. /ТАСС/. Памятник уроженцу Воронежа, Герою России летчику Роману Филипову, погибшему в Сирии, установят в Воронеже в 2018 году, его именем также назовут новую улицу в Центральном районе города. Об этом в четверг сообщила ТАСС руководитель пресс-службы городской администрации Ольга Извекова.
"Решение об установке памятника погибшему летчику Роману Филипову принято на заседании городской комиссии по культурному наследию, так же решено присвоить его имя улице в Центральном районе Воронежа", — сказала Извекова.
Как уточнили в администрации Воронежа, инициативная группа воронежцев обратилась в мэрию с предложением установить памятник погибшему летчику Филипову, и комиссия по культурному наследию, рассмотрев предложение, решила установить его на Московском проспекте, 31в. Памятник установят в сквере «Мемориальный» возле Коминтерновского кладбища, где на Аллее героев похоронен Филипов.
"Предполагается, что памятник Герою России Роману Филипову установят к середине июня, его изготовят на внебюджетные средства", — отметили в мэрии Воронежа.
О подвиге Филипова
3 февраля 2018 года над зоной деэскалации «Идлиб» в одноименной сирийской провинции из переносного зенитного ракетного комплекса сбили российский штурмовик Су-25 под управлением майора Романа Филипова.
Летчик успел катапультироваться, а позже на земле принял неравный бой с террористами. Будучи окруженным боевиками, Филипов подорвал себя гранатой.
Президент России Владимир Путин 6 февраля присвоил погибшему в Сирии российскому летчику Роману Филипову звание Героя России посмертно. В указе главы государства говорится, что звание присвоено «за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга».
Похоронили летчика Романа Филипова 8 февраля в его родном городе Воронеже на Аллее героев на Коминтерновском кладбище.
ТАСС: последние новости
Архивные записи футбольных матчей Свердловска покажут в "Ночь музеев" в Екатеринбурге Интерактивный медийный корпус откроется в Останкинской телебашне 25 апреля Северный флот ремонтирует причал, из-за которого жители Островного не могли попасть домой
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы12
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру23
Актеры, повредившие психику на съемках2
Киноляпы, которые никто не замечал23
Как уходили знаменитости15
Видео
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
11:57
Скрытые загадки в кинофильмах
Кино
10:27
Волшебные преображения звёзд
Кино
10:00
Тайные послания, которые шлют нам мультипликаторы
Кино
10:08
Что скрывают сотрудники кинотеатров
Кино
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
10:45
За каких звёзд сыграли дублеры
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение