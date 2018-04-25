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Дуэт из Нальчика «Лена Кука» покорил зрителей шоу «Comedy Баттл» на ТНТ
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Дуэт из Нальчика «Лена Кука» покорил зрителей шоу «Comedy Баттл» на ТНТ 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Юмористический дуэт «Лена Кука» из Нальчика прошёл в следующий этап телешоу «Comedy Баттл» на ТНТ.
В новом восьмом сезоне телешоу молодые люди облачились в военные костюмы и показали зрителям и жюри пародию на российские боевики 90-х годов. По сюжету вымышленного фильма «Синдикат отваги» террорист мазал гелем для волос всех людей, чтобы сделать их одной национальности с ним. Второй член комедийного дуэта сыграл мужественного спасателя и обезвредил террориста. Юмористы подготовили яркий запоминающийся номер с постановочной борьбой и злободневными шутками. Жюри оценило их миниатюру и пропустило ребят в следующий тур.
Ранее комедийный дуэт «Лена Кука» участвовал в седьмом сезоне телешоу «Comedy Баттл» и выиграл семь миллионов рублей.
Публикация от «Lena Kuka» crew (@lena_kuka) 21 Апр 2018 в 8:49 PDT
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