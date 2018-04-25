Новые откровения, старые проблемы: как «Мир Дикого Запада» вернулся с затянувшегося перерыва 

22 апреля после затянувшегося перерыва на экраны вернулся сериал «Мир Дикого Запада» — амбициозная научно-фантастическая история о мире, где роботы из парка развлечений восстали против своих создателей. И хоть канал HBO прилагает все усилия для того, чтобы сделать из шоу хит на уровне «Игры престолов» — баснословно дорогой, мрачный и взрослый — этим надеждам вряд ли суждено сбыться. Если говорить об интересе зрителей, то показатели «Мира Дикого Запада» уже могут стать поводом для волнения. На HBO рейтинги в сравнении с первой серией первого сезона выросли всего лишь на 5%, а с учётом отложенного просмотра в онлайн-кинотеатре HBO Go так и вовсе упали на 10%. Это значит, что за полтора года, пока первый сезон лежал на полке, сериалу даже не удалось привлечь новую аудиторию. Если тенденция сохранится, «Мир Дикого Запада» станет для HBO, скорее, шоу престижа, нежели рейтинговым блокбастером. О том, что из сериала не вышло культурного феномена, говорит и странное молчание интернета после премьеры второго сезона. Уже к вечеру понедельника после выхода очередного эпизода «Игры престолов» рунет обычно завален актуальными мемами и шутками. А про шоу Джонатана Нолана как будто никто и не вспоминает. Чтобы понять, почему так происходит, достаточно посмотреть первую серию второго сезона. Шоу вернулось с самым кровавым эпизодом в своей истории, но это не произвело ни на зрителей, ни на критиков сильного эффекта. Когда на экране гибнут десятки персонажей, а ты борешься с зевотой — это не очень хороший признак. Я не раз писал об этой проблеме во время первого сезона, и во втором она никуда не делась. Сама концепция сериала выстроена так, что в нём нет героев, которым хочется сопереживать. И речь тут даже не о нашей способности волноваться за судьбу роботов: в том же британском сериале Humans на такой эмпатии держится вообще всё. Проблема «Мира Дикого Запада» в том, что он почти целиком состоит из наслаивающихся друг на друга загадок. Главные герои ведут себя максимально непредсказуемо и никогда чётко не обозначают своих мотивов. Из-за этого у нас получается игра, в которой нельзя выиграть или проиграть. Трудно порадоваться за персонажа или погрустить вместе с ним, если ты не знаешь, чего он хотел добиться. Во втором сезоне эта ситуация усугубилась в связи с восстанием. Ту же Долорес теперь ещё сложнее адекватно воспринимать, чем раньше: из жертвы она превратилась в беспощадного убийцу, которого невозможно оправдать. Одно дело — если бы она просто дала бой угнетателем, совсем другое — расстреливать и вешать людей, которые не представляют для неё прямой угрозы. Сам по себе первый эпизод разрушил надежды на то, что во втором сезоне сериал резко изменится. Сценаристы потратили всю серию на то, чтобы дежурно раздать главным героям квесты: Человек в чёрном теперь ищет загадочную Дверь, Долорес одержима местью и уготованным ей предназначением, а Бернарду нужно помочь Шарлотте выполнить задание Delos, необходимое для эвакуации из парка, и при этом скрыть своё искусственное происхождение. Кажется, во всей этой схеме действительно можно сопереживать только Мэйв, отправляющейся на поиски дочери, но уж больно её линия похожа на историю Дейнерис — за неизменной победительницей по жизни, мстящей своим бывшим угнетателем, долго следить будет скучно. Если у кого-то были надежды на то, что Нолан во втором сезоне избавит зрителей от прыжков во времени, то и тут незадача. Первый эпизод построен вокруг двух версий Бернарда — той, что пытается выбраться из парка в момент начала бойни, и той, что просыпается на пляже и встречает вооружённую группу Delos спустя примерно две недели после финала первого сезона. К концу первой серии выясняется, что Бернарда в будущем показали для того, чтобы применить один из самых заезженных телевизионных приёмов — заранее выдать неожиданный финал, чтобы потом плавно к нему подвести. Уильям И если судить по трейлеру, то Бернардом всё не ограничится. Во втором сезоне на экраны вернётся и Уильям — молодой Человек в чёрном, так что соскучиться по актёру Джимми Симпсону зрителям не дадут. Это означает наличие как минимум ещё одной серии флешбэков. Наконец, практически с самых первых кадров во втором сезоне сериала появился потенциальный скрытый андроид — Эшли Стаббс. В последний раз, когда мы его видели, его похитили роботизированные индейцы, но спустя пару недель он почему-то как ни в чём ни бывало принимает участие в спасательной операции. Вполне возможно, что его, заменили андроидом и внедрили в Delos. Некоторые фанаты считают, что это сделал сам основатель парка Роберт Форд, якобы имитировавший свою смерть (мы теперь знаем, что андроиды гниют как настоящие трупы, и у них вполне себе человеческие ДНК — судя по тому, как Берндард без проблем прошёл контроль в подземной лаборатории). Но далеко в таких рассуждениях, пожалуй, пока лучше не заходить. Эшли Стаббс (слева) Есть в сюжете и действительно интересные интересные подвижки. В первой серии второго сезона мы наконец-то получили подтверждение, что «Мир Дикого Запада» находится на острове — предположительно, где-то у побережья Китая, потому что разбираться в кризисе приезжают в том числе и представители китайской армии. С одной стороны, это делает сериал несколько более замкнутым, а с другой — заметно усложняет потенциальный побег для андроидов, включая Мэйв, упустившую возможность уйти по-тихому. В дополнение к этому представители Delos находят на берегу мёртвого робота-тигра, тем самым подтвердив, что за прошедшее время с начала восстания целостность других парков была нарушена. В этом сезоне мы как минимум увидим «Мир самураев» — об остальном судить пока рано. В итоге возвращение «Мира Дикого Запада» пока оставляет смешанные впечатления. С одной стороны приятно хотя бы по крупицам собирать новую информацию о мире сериала, с другой — пока есть полное ощущение, что во втором сезоне будут одни сплошные тайны ради тайн. Как высказывание об отношениях роботов и людей сериал в начале второго сезона практически не работает. Мэйв кричит, что она тоже настоящая, как и её эмоции, Долорес видит в людях агрессивную расу захватчиков, но в этом решительно нет никакой глубины. Первый сезон «Мира Дикого Запада» был очень интересен и тем, что раскрывал отношения пользователей и NPC в компьютерных играх, однако этой части во втором сезоне, похоже, будет заметно меньше — ведь правила самой игры были разрушены, и все персонажи получили более-менее равные права и возможности. У меня нет никаких сомнений в том, что Джонатан Нолан шокирует зрителей, в очередной раз перевернув сюжет с ног на голову. Но от страха перед тем, что второй сезон окажется просто медленно складывающимся кубиком Рубика, отделаться не получается. #мирдикогозапада #сериалы #мнения