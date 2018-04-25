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Доча моя, доченька
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Доча моя, доченька 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Много лет назад на один из череды весенних дней рождений я привезла дочку, тогда еще маленькую, к родственникам.
На шумной, сквознячной предпраздничной кухне женским составом семейства мы готовили, и кто-то из нас громко позвал: «Мама!»
Обернулись все: бабушка, мама, тетя и ее дочка, я сама и сестра… все, кроме самой маленькой. Моей дочки.
Почему я это вспомнила? Может, потому, что сегодня — День дочери? Праздник из череды семейных, непонятно как возникший. В этот день помогают девочкам-подросткам найти свое место в мире, защищают их.
Дочкам нашим это действительно нужно. Помню, в детстве тетя пела мне печальную песню: «Доча моя, доченька, кто тебя обманет? Кто засохшим пряником девочку поманит…» Мне было смешно: кому он нужен, засохший пряник! Я была тогда смешлива и думала: своей дочери никогда не буду петь таких странных песен.
Годы прошли, мир изменился. Моей дочке уже пятнадцать. Я пела и пою ей другие песни. И только про себя часто вспоминаю те строчки: «Доча моя, доченька…»
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