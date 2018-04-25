Умер кинорежиссёр Шухрат Аббасов

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на семью кинематографиста, его похоронят на мусульманском кладбище в столице Узбекистана.

В первой половине 80-х Аббасов возглавлял киностудию «Узбекфильм», в разные годы работал завкафедрой и преподавателем в Государственном институте искусств и культуры Узбекистана.

Его фильмография насчитывает 11 картин, среди которых наиболее известны «Об этом говорит вся махалля», «Ты не сирота», «Ташкент — город хлебный», а также семнадцатисерийный телефильм «Огненные дороги» о жизни узбекского поэта Хамзы Хакизаде Ниязи.