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На Ставрополье дети художественно изобразили 300-летнюю историю российской полиции
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На Ставрополье дети художественно изобразили 300-летнюю историю российской полиции 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В рамках информационно-просветительского проекта «Вехи эпох российской полиции», приуроченного к 300-летию российской полиции, в Новоселицком районе прошел конкурс детского рисунка.
Участниками конкурса стали более 30 учеников школы села Новоселицкого. Работы у ребят получились красочными и яркими. При помощи карандашей и красок дети изобразили как свое видение работы полицейских и нарисовали, как выглядели сотрудники российской полиции в разные времена.
Конкурсная комиссия из числа представителей Общественного совета при Отделе МВД России по Новоселицкому району подвела итоги конкурса и определила троих победителей.
В торжественной обстановке начальник Отдела МВД России по Новоселицкому району поблагодарил ребят за участие в конкурсе, вручил победителям почётные грамоты, дипломы и памятные подарки.
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