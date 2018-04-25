На Ставрополье дети художественно изобразили 300-летнюю историю российской полиции

В рамках информационно-просветительского проекта «Вехи эпох российской полиции», приуроченного к 300-летию российской полиции , в Новоселицком районе прошел конкурс детского рисунка.

Участниками конкурса стали более 30 учеников школы села Новоселицкого. Работы у ребят получились красочными и яркими. При помощи карандашей и красок дети изобразили как свое видение работы полицейских и нарисовали, как выглядели сотрудники российской полиции в разные времена.

Конкурсная комиссия из числа представителей Общественного совета при Отделе МВД России по Новоселицкому району подвела итоги конкурса и определила троих победителей.

В торжественной обстановке начальник Отдела МВД России по Новоселицкому району поблагодарил ребят за участие в конкурсе, вручил победителям почётные грамоты, дипломы и памятные подарки.