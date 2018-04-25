В Керчи 1 мая откроют курортный сезон

Празднование Первомая в Керчи в этом году совпадет с открытием курортного сезона. Жителей города ждет насыщенная программа: шествия, концерты, выставки и презентации.

Как рассказал НСН глава администрации Керчи Сергей Бороздин, первомайская демонстрация стартует на ул. Карла Маркса в 10:00. После шествия на главной площади города пройдет праздничный концерт.

Открытию курортного сезона «Керчь. Лето 2018» посвящена выставка-презентация тур-операторов, где также будут представлены творческие работы и товары керченских производителей.

На концерте для керчан выступят творческие коллективы с праздничной программой.