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В Керчи 1 мая откроют курортный сезон
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В Керчи 1 мая откроют курортный сезон 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Празднование Первомая в Керчи в этом году совпадет с открытием курортного сезона. Жителей города ждет насыщенная программа: шествия, концерты, выставки и презентации.
Как рассказал НСН глава администрации Керчи Сергей Бороздин, первомайская демонстрация стартует на ул. Карла Маркса в 10:00. После шествия на главной площади города пройдет праздничный концерт.
Открытию курортного сезона «Керчь. Лето 2018» посвящена выставка-презентация тур-операторов, где также будут представлены творческие работы и товары керченских производителей.
На концерте для керчан выступят творческие коллективы с праздничной программой.
Ранее Сергей Бороздин сообщил, что набережную Керчи к курортному сезону освободят от незаконно установленных объектов некапитального строительства.
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