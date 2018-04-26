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Творческий вечер в честь дня Победы пройдет в Доме русского зарубежья
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Творческий вечер в честь дня Победы пройдет в Доме русского зарубежья 

Управа Таганского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
Литературно-музыкальный вечер под названием «Виват, Булат! Да здравствует Победа!» состоится в Доме русского зарубежья. Мероприятие пройдет 4 мая.
Участники творческого объединения «Мотив» Участники представят гостям литературно-музыкальные композиции, основанные на песнях и прозе Булата Окуджавы, сообщили на сайте учреждения.
Кроме того, на мероприятии в разном формате прозвучат произведения других авторов, посвященные Великой Отечественной войне.
Творческий вечер начнется в 18:30 по адресу: улица Нижняя Радищевская, дом 2. Вход бесплатный. Ждут всех желающих.
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