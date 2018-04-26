Творческий вечер в честь дня Победы пройдет в Доме русского зарубежья

Литературно-музыкальный вечер под названием «Виват, Булат ! Да здравствует Победа!» состоится в Доме русского зарубежья. Мероприятие пройдет 4 мая.

Участники творческого объединения «Мотив» Участники представят гостям литературно-музыкальные композиции, основанные на песнях и прозе Булата Окуджавы, сообщили на сайте учреждения.

Кроме того, на мероприятии в разном формате прозвучат произведения других авторов, посвященные Великой Отечественной войне.

Творческий вечер начнется в 18:30 по адресу: улица Нижняя Радищевская, дом 2. Вход бесплатный. Ждут всех желающих.