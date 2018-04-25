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СМИ Скандинавии: Борис Годунов бросил вызов Путину
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СМИ Скандинавии: Борис Годунов бросил вызов Путину 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
В преддверии инаугурации президента России известный шведский военно-политический аналитик Бу Пелльнес рассуждает о природе власти. «Всех тиранов объединяет жажда власти. Другое дело — как ею пользоваться… Но, похоже, что с помощью коррупции всем удается нажить неплохое состояние… Некоторым нравится воздвигать себе памятники…, другим — завоевывать новые земли. Владимир Путин — как раз один из самых богатых создателей империй… После 10 лет восстановления армии он оккупировал Крым и Восточную Украину и угрожает европейской безопасности… А теперь он еще приобрел и немалый вес в ближневосточной политике! При всем этом Путин может оказаться в Сирии в той же ситуации, что и СССР в Афганистане…» («Кристиансбладет», 18.04).
В этом свете шведские СМИ рассматривают новую постановку оперы «Борис Годунов» в Гётеборгской опере. «Режиссер бросил вызов Путину и Трампу!» — пишет центральная пресса, называя спектакль «неприличным до сумасшествия и вместе с тем божественным повествованием с богатым психологическим содержанием», «великолепным рассказом о коррупции и борьбе за власть…» («Свенска дагбладет», 22.04).
Режиссер Петер Конвичный поссорился с профсоюзом оперы и был уволен за два дня до премьеры. Один из рецензентов вначале увидел здесь рекламный трюк для привлечения интереса зрителя, но затем предположил, что это «глубокий символизм — ведь события XVI века приобретают яркое современное звучание, особенно когда они изображаются с помощью деревянных фигурок из кукольного театра и надувного дворца типа Диснейленд в местном парке» (Шведское радио, 22.04).
Раздел культуры таблоида «Экспрессен» сожалеет о том, что, «нацелившись разоблачить Трампа и Путина, режиссер выбрал первую редакцию оперы „за ее смелость“ — в этом варианте отсутствует Марина Мнишек и много красивой музыки». «Следить за действием оказалось непросто: Конвичный изобрел новое прочтение с помощью презентаций Power Point… Однако Гётеборгской опере удалось сохранить прекрасное звучание хора, несмотря на разные посторонние шумы и совершенно неожиданные решения».
Рецензент имеет в виду, что собор Василия Блаженного превращается в супермаркет, а князь Шуйский — в уволенного советника Трампа. «Все же мне не очень нравится видеть, как оперу такого масштаба превращают в фарс», — признается автор рецензии («Экспрессен», 22.04). Через неделю в Стокгольмской опере ожидается «Евгений Онегин»…
Центральная тема норвежской прессы — судьба Фруде Берга, бывшего пограничника, а ныне пенсионера из северной Норвегии. «С момента ареста в Москве 5 декабря прошлого года 62-летний отставной норвежский пограничный инспектор находится в предварительном заключении в СИЗО Лефортово… В воскресенье норвежский и российский адвокаты Берга рассказали норвежской газете „Дагбладет“, что их клиент признает, что поехал в Москву по поручению разведки… ФСБ обвиняет Берга в шпионаже по статье 276 Уголовного кодекса.
Во время слушаний в начале февраля Берг сказал журналистам, что приехал в Москву купить рождественские подарки и что „его обвиняют в том, чего он не совершал“. По словам Берга, он чувствует, что попал в ловушку, но не хочет раскрывать, кто сказал ему ехать в Москву с 3000 евро, которые он собирался послать женщине по имени Наталья.
»Исходя из имеющейся на данный момент информации, наш клиент Фруде Берг уверен, что человек, с которым он встречался в Осло осенью прошлого года, и который попросил его поехать в Москву и сделать то, что привело к его аресту и обвинению в шпионаже, работал на Службу военной разведки Норвегии», — рассказал российский адвокат Берга Илья Новиков. («Баренц обзёрвер», 23.04; «Дагбладет», 22.04).
Специалист по России из норвежского Института международной политики Якуб Годзимирский предполагает, что Фруде Берг «мог стать жертвой российской контрразведки»: «Я ничего не утверждаю… Однако норвежская разведка могла с самого начала сделать ошибку и попасть в западню, расставленную российской контрразведкой. Ведь дестабилизация западного мира — важная часть российской внешней политики» (НРК, 24.04).
«Все это довольно неприятно для общественного мнения и СМИ Норвегии, — пишет региональная газета «Ставангер афтенбладет» (24.04). — Мы ведь не хотим признавать, что у нас тоже есть шпионы…»
Есть и еще одна проблема, продолжает тему ведущая газета страны: Норвегии некого поменять на Фруде Берга, если того признают виновным в шпионаже; «придется искать кандидатуру среди российских шпионов, отбывающих срок в других странах НАТО» («Афтенпостен», 24.04).
Другой научный сотрудник Института международной политики Ньорд Вегге не видит в деятельности норвежской разведки в России ничего удивительного: «Что странного в том, что норвежская разведка проводит операции за рубежом? На то она и разведка!» («Афтенпостен», 24.04).
Наконец, еще один эксперт той же организации Карстен Фриис признает: «Мы знаем очень мало… Однако можно быть уверенным, что Россия использует дело Фруде Берга по полной программе! Ведь PST (норвежская разведка) открыто заявила, что Россия шпионит за Норвегией и в самой Норвегии. Теперь Россия сможет показать, что дело обстоит немного по-другому…» (НРК, 24.04).
Еще одной «жертвой российского режима» может стать датский представитель российских «свидетелей Иеговы» Деннис Кристенсен. «Все его преступление в том, что он верен своим убеждениям, читает Библию и говорит с народом о Боге…», — заявляет от имени Европейского союза Свидетелей Иеговы Ярослав Сивульский. «В России Денниса Кристенсена обвиняют в экстремизме, ему грозит тюремное заключение на 10 лет», — сообщает датская христианская газета «Кристелит дагблад» (25.04).
«Российский регулятор средств массовой информации Роскомнадзор угрожает ведущим мировым технологиям и услугам соцсетей. После «Телеграм» может настать черед «Фейсбука», — сообщает норвежское интернет-издание «Баренц обзёрвер». — В интервью „Известиям“ глава Роскомнадзора Александр Жаров грозит пальцем международным разработчикам технологий». «Роскомнадзор следует упразднить!», — делает вывод мурманский региональный онлайн журнал 7×7 («Баренц обзёрвер», 19.04).
Одновременно известная организация «Репортеры без границ» распространила доклад, сигнализирующий о «серьезном ухудшении положения прессы в Европе». «Авторитарные страны — такие, как Россия и Китай, — отлично обучились вести собственную пропаганду. Они стараются, чтобы сообщения их традиционных СМИ [т.е. ТВ и радио] выглядели, как самые обычные новости… Однако ситуацию усугубляет появление социальных сетей, где целые армии интернет-троллей занимаются внедрением чуждых нам концепций и посевом сомнений. Задача на ближайшие годы — решить эту проблему и сохранить нашу журналистику. Иначе Европа может остаться совсем без демократии», — делают вывод «Репортеры без границ» («Дагенс нюхетер», 25.04).
Датская газета опубликовала тест «Что вы знаете о культуре России?» из 16 вопросов разной направленности. Читателей спрашивают о научной специализации Софьи Ковалевской, о том, какая симфония Шостаковича названа Ленинградской, и кто сказал, что «надо любить искусство в себе, а не себя в искусстве»; предлагается также узнать литературное произведение и автора нескольких строк из романа «Герой нашего времени» («Дагбладет информашун», 18.04).
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