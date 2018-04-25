92-летняя королева Елизавета II до сих пор ездит верхом

В понедельник утром герцогиня Кембриджская подарила принцу Уильяму третьего малыша — мальчика (совсем скоро мы узнаем и то, каким именем нарекли новорожденного наследника престола). В восторге были все члены королевской семьи, включая принца Чарльза принца Гарри и, разумеется, королеву Елизавету II … Но не думайте, что последняя просто сидела и ожидала новостей из госпиталя святой Марии, как это делали многочисленные поклонники герцогов Кембриджских на протяжении почти двух недель, разбив палатки напротив дверей больницы! Несмотря на почтенный возраст, Елизавета II до сих пор умеет наслаждаться жизнью и делает это в полной мере. Например, на момент появления очередного правнука королева каталась верхом по Беркширу!

Верховой ездой, как и положено настоящему английскому монарху, Елизавета II занимается с самого детства — это одно из ее любимых хобби, как и разведение скаковых лошадей. Теперь в целях безопасности королеву, как правило, сопровождает старший жокей дворца Тедди Пендри: Елизавета II берет свою любимую горную пони Карлтонлиму Эмму, которой доверяет настолько, что даже не надевает защитного шлема для верховой езды — только свою фирменную косынку, и отправляется на прогулку по Большому Виндзорскому парку. Неплохое начало дня, если вам 92 года, не так ли?

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