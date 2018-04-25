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Уникальные ремёсла необходимо сохранить
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Уникальные ремёсла необходимо сохранить 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
В Центре народного творчества, где прошёл единый информационный день для прессы, было много интересного. Директор Центра Елена Маслова рассказала о том, что многие промыслы, некогда знаменитые не только на регион, но и на Россию, постепенно уходят в небытие, а другие наоборот восстанавливаются. Яркий пример — уникальная гороховецкая плотницкая деревянная игрушка.
«Её делали из отходов дерева, потому что любой рачительный хозяин по максимум использовал материалы. Эту игрушку восстановили благодаря музею в Гороховецком районе. Теперь плотницкое изделие может стать нематериальным культурным наследием. Мы предложили внести в реестр ЮНЕСКО гороховецкую игрушку как нематериальное культурное наследие Владимирской области», — сказала Елена Маслова, директор областного Центра народного творчества.
Активную работу по внесению гороховецкой игрушки в реестр Юнеско Центр ведёт уже пять лет. Но пока ответ отрицательный. А вот в отечественный аналог от 33 региона попали уже три объекта — игра на владимирском рожке, двухуточное бранное ткачество, кубовая набойка. Чтобы попасть в реестр нужно правильно описать процесс ремесла, которому следовали наши предки.
При входе в Дом фольклора, который является центром скопления изделия различных ремёсел Владимирской области, висит карта перемещения промыслов по районам. На ней можно видеть в какое ремесло, в каком районе области наиболее популярно или вообще представлено. Карта, признаются в Центре, немного устарела, сейчас ведётся мониторинг всех районов, скоро выйдет обновлённый вариант и будет понятно, какие ремёсла канули в Лету, а какие были восстановлены искусными мастерами Земли Владимирской.
Кроме того, во Владимирской области восстановили такой вид ремесла как изразцы. Сделали это на удивление не в Гороховце, где оно активно развивалось, а в Муроме. Некогда популярное искусство ушло в небытие с утратой настоящей русской печи в деревянных избах. Ещё одно ремесло, которое постепенно восстанавливается — бондарское дело (изготовление бочек без единого гвоздя с обручами). Его перерождение связывают с документальным кино, где было запечатлены все этапы изготовления бочки.
А вот шорное дело, отмечают в Центре, у нас в регионе, скорее всего, полностью пропадёт. Дело даже не в мастерах, а в том, что во Владимирской области попросту нет нужного количества лошадей.
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