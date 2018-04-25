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На церемонии в Кремле гинеколог назвала Путина «высокочтимым»
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На церемонии в Кремле гинеколог назвала Путина «высокочтимым» 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Президент наградил героев труда
Президент Путин в Кремле вручил Звезды Героев Труда — режиссеру Марку Захарову аплодировали, как на театральной премьере, а менее известные, но не менее заслуженные граждане говорили прочувствованные речи. Акушер-гинеколог Галина Савельева назвала президента «высокочтимым».
Кремль — не место для проявления высоких чувств и бурных эмоций, но церемония вручения Звезд Героев Труда России оказалась исключением. Настоящей овацией чопорный Екатерининский зал встречал легендарного режиссера Марка Захарова. Сидящая в первом ряду Галина Волчек, не стесняясь присутствия президента, поддерживала коллегу дружеским улюлюканьем.
Актриса «Ленкома» Олеся Железняк держала кулаки за наставника, который вышел за наградой, опираясь на палочку. И даже сам Владимир Путин хлопал в ладоши, как на премьере, тем более что отчасти церемония награждения ей и являлась: ведь Героя Соцтруда Захарову, несмотря на признание и любовь зрителей, в советские годы получить не удалось.
Президент подчеркнул, что и сам режиссер, и его театр являются «одной из самых ярких звезд на небосводе культурной жизни не только столицы, но и всей страны». «Ленком» — это всегда поиск и искренность, вдохновение и новаторство», — сказал Путин, не понаслышке знакомый с репертуаром театра.
Дочь режиссера — Александра Захарова — призналась журналистам, что бесконечно рада за отца. «Он давно достоин этой награды. Марк Анатольевич — более 40 лет на сцене: он создал лучший в стране коллектив, вырастил несколько поколений любимых всеми актеров. Это, безусловно, правильное и справедливое решение президента».
Сам режиссер счел своим долгом публично поблагодарить тех, кто остается за занавесом, — осветителей, техников, гримеров, звукорежиссеров, сценографов. «За 40 лет у нас не было никаких чрезвычайных происшествий. Мы жили дружно, весело и временами талантливо», — отметил он. Но Владимир Путин не согласился.
«Вся ваша жизнь состоит из чрезвычайных происшествий. Причем у всех сегодняшних награжденных, — заявил президент. — Каждый день вы совершаете поступки, которые лежат в основе успеха — вашего личного, ваших команд и всей страны».
Кроме Марка Захарова, Звезды Героев Труда получили не менее легендарный в мире спорта главный тренер волейбольного клуба «Уралочка» Николай Карполь, гендиректор Тулмашзавода Евгений Дронов, проходчик шахты Александр Куличенко и акушер-гинеколог Галина Савельева.
Каждый год в списке лауреатов обязательно присутствуют представитель рабочей профессии, директор крупного промышленного предприятия и деятель культуры. Остальные два места — а Звезды Героев в Кремле ежегодно получают пять человек — выделяются другим социально значимым сферам — медицине, образованию, спорту, науке и т.д.
Дополнительно, закрытыми указами президента, звание Героя Труда присуждается людям, имеющим допуск к секретам государственной важности. Таких лауреатов на торжественную церемонию в Кремль не приглашают, ограничиваясь чествованием в трудовых коллективах. С 2014 года, когда награда вручалась впервые, известно о двух «секретных» Героях Труда — Герберте Ефремове и Валерии Кашине (оба работают на оборонку), но в действительности их может быть больше.
Золотая звезда гарантирует своему обладателю ежемесячную денежную премию в размере 40 тыс. руб. (при выходе на пенсию она увеличивается), но никаких других льгот к почетному званию не полагается. У депутатов Госдумы, ревностно оберегающих собственные привилегии, до разработки соответствующего закона руки пока не дошли.
Впрочем, большинство награжденных (а на церемонию приглашают не только новоиспеченных лауреатов, но и тех, кто получил Героя раньше) не имеют претензий к государству: замечены, отмечены, обласканы, и на том спасибо.
«Высокочтимый Владимир Владимирович! — не скрывала своих чувств к президенту Галина Савельева. — Принимая эту высокую награду, хотелось бы сказать, что все акушеры-гинекологи под руководством великой державы будут делать все, чтобы ребенок и мама были здоровы».
Шахтер Александр Куличенко очень своевременно в свете недавних перестановок в руководстве Кемеровской области пообещал главе государства, что Кузбасс не подведет. А Евгений Дронов в длинном перечне тех, кому обязан своей наградой, дальновидно упомянул не только Путина и трудовой коллектив, но и своих непосредственных начальников — главу Ростеха Сергея Чемезова и губернатора Алексея Дюмина. «Низкая им благодарность», — от волнения запутался в эпитетах он. Но президент понимающе улыбнулся: Герои Труда свое дело знают на «отлично», а красноречием в Кремле есть кому блистать и без них…
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