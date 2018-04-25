Как выжить приюту «Ковчег» в Ярославле?

В Ярославле существует несколько приютов для бездомных животных. В самом бедственном положении сегодня оказался, пожалуй, приют «Ковчег».

Несчастных собак, а их там около 160, выселили из арендуемого помещения в «чисто поле», и они еле-еле пережили зиму. А на прошлой неделе на «Ковчег» напали.

Кто даёт уроки доброты?

АиФ » писал, как приюту пришлось переезжать на новое место. Это был необорудованный участок земли, где срочно строили вольеры, проводили электричество и воду. Сейчас идёт строительство здания, на которое тоже не хватает финансов…

«Зима выдалась очень сложной, много средств было потрачено на усиленное утепление будок и вольеров… Выживая на пожертвования, мы еле сводим концы с концами… Но нашему приюту жизненно необходимо здание», — написала в редакцию директор благотворительного фонда «Зоо Забота» Екатерина Кутузова.

Приют играет важнейшую роль в жизни города: безнадзорных животных отлавливают с улиц и стерилизуют. Большинству собак находят новых хозяев.

Приют проводит экскурсии для школ и уроки доброты. Ребята иногда целыми классами приезжают с подарками и помогают выгуливать собак.

Дети очень переживают, что собаки остались без тёплого помещения, и всячески стараются помочь. Еженедельно школьники привозят корма, у многих появились среди собак любимчики, дети приходят вне уроков и занимаются с животными. Возят собак на выставки и различные мероприятия, а главное — видно, как они искренне любят и учатся доброте. В приюте они также находят новых друзей среди сверстников.

«Но без крыши над головой приюту не выжить, — добавляет Екатерина Кутузова. — Мы создали проект и просим его поддержки на сайте «Planeta.ru».

Сегодня крошечный коллектив сотрудников «Ковчега» не просто просит, а кричит о помощи. В воскресенье, 15 апреля, несколько человек напали на них и питомцев. Злоумышленники выпустили нескольких собак из вольеров и отцепили с цепей. А когда работники пытались им помешать, в ответ затеяли драку. Собаки чуть не попали под колеса машин на дороге, что находится рядом с приютом. К счастью, всё обошлось, и сегодня все животные на месте.

Конечно, вызвали полицию и написали заявление, но теперь сотрудники боятся, что подобные ситуации могут повторяться.

Что делать? Срочно нужно возводить ограждение, но это опять деньги, и немалые. 350 тысяч рублей срочно ищут волонтёры и сотрудники, чтобы оградить территорию приюта забором.

С кем сила?

Приют — всё равно что детский дом для детей: у каждой собаки, попавшей сюда, своя, очень нелёгкая судьба. На сайте zoozabota.ru размещены фото питомцев — стоит на них кликнуть, как открывается история жизни этой собаки.

Вот Бэтти — у неё умер хозяин, а жене собака оказалась не нужна. Её привели в приют и оставили… Бэтти — такая умница, игривая и ласковая.

А вот шесть щенков, которых оставили в коробке на территории приюта и ушли. Эми — самая маленькая из помёта, тихая и ласковая, её пришлось от всех отсадить, потому что старшие сёстры не давали ей есть.

Ещё один новый житель приюта — Джим, молоденький пёс, примерно 2,5 года. Жил в будке у пожилой пары, хозяева умерли, участок продают, родственникам не нужен, хотели в клинику отвезти усыпить… Пугается резких движений, видимо, часто били, но агрессии никакой, пригнётся — и сразу ласкаться! Весту случайно нашли волонтёры по дороге на субботник. У щенка, прикованного к трубе, шансов выжить практически не было. Металлическая цепь и ошейник-«строгач» — это всё, что оставил собаке на память о себе хозяин.

Конечно, какую-то часть животных забирают новые хозяева. Всех собак отдают в добрые руки по договору, предупреждает Екатерина. Это своеобразная страховка как для животных, так и для людей. Если собака кому-то не подошла или у хозяев изменились обстоятельства, приют всегда берёт своих питомцев назад.

Правда, сегодня приём собак в «Ковчег» прекращён «в связи с отсутствием свободных мест». Но животных всё приносят и приносят.

«У нас, к сожалению, очередное пополнение, — написала на своей страничке в социальной сети Екатерина. — Людям не объяснить, что уже всё переполнено, что некуда сажать собак, что катастрофически не хватает финансов. Что мы все на исходе, как физически, так и морально…

Ярославцы, просим — не оставайтесь в стороне! С вами мы сила, без вас нас просто не станет».