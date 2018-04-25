Волонтеры провели экскурсию по фотовыставке «Освобождение Европы»

Москва, 25 апр — РИА Новости . Не просто увидеть лучшие кадры военных лет, но и узнать историю их создания можно было во время экскурсии, которую провели юные волонтеры.

В преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне медиагруппа «Россия сегодня» открыла интерактивную фотовыставку рядом со штаб-квартирой в Москве.

Участники проекта «Московский экскурсовод», ученики школы №548 «Царицыно» рассказали всем желающим о фотографиях военных лет, представленных в экспозиции. Стенды тянутся вдоль Зубовского бульвара как памятники той войны.

Для многих школьниц это был первый опыт в волонтерской сфере.

"Мне предложили попробовать себя в этом качестве, и мне очень понравилось. Когда готовилась к экскурсии, открыла для себя много нового", — говорит ученица Саша.

Люди должны знать больше об истории своей страны, считает волонтер Дина. «Вторая мировая война — одна из самых страшных тем истории, но это нельзя забывать. Мы здесь для того, чтобы напомнить, рассказать людям об этом», — отмечает юный экскурсовод.

На выставке представлены лучшие кадры фронтовых фотохроник из архива легендарного предшественника агентства — Совинформбюро. Освобожденные узники Освенцима, а на соседнем снимке — ликующие люди, встречающие советских солдат. «Все это — часть истории. И если мы сможем напомнить людям о том времени, это уже немало», — подчеркивает Дина.

Случайные прохожие с удовольствием останавливались послушать и даже дискутировали с юными экскурсоводами.

"Эта фотография была сделана 1 мая 1945 года в Берлине, она изображает водружение знамени на здание Рейхстага", — рассказывает Дина. Но это исторически неточная фотография, возражает один из участников экскурсии. Волонтеры провели экскурсию по фотовыставке «Освобождение Европы»

"Важность этого момента перекрывает исторические неточности. К тому же она была сделана сразу после этого события", — возразила волонтер. «Все правильно», — согласился зритель.

"Это освобождение Вены. Сражение, кровь, страшно. На этой фотографии даже чувствуется напряжение", — делится впечатлениями одна из экскурсоводов. Рассказывая историю этого кадра, школьница выразила уверенность, что многие конфликты можно предотвратить, не доводя до войны. Однако один из зрителей не согласился, что можно было избежать военного конфликта. «Как бутылка шампанского, которую взболтали: она все равно рванула бы», — сказал он.

"В моей семье многие воевали, — рассказывает волонтер Ксения. — Мне довольно тяжело переносить любую информацию по поводу войны. Это нужно знать, это наша история, но это очень больно".