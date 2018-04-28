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Присуждающую Нобелевскую премию академию покинет еще один литератор
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Присуждающую Нобелевскую премию академию покинет еще один литератор 

ТАСС 56 минут назад
Фото: ИноСМИ
СТОКГОЛЬМ, 28 апреля. /ТАСС/. Еще один член присуждающей Нобелевскую премию в области литературы Шведской академии покинет ее. Писатель и переводчик Сара Стридсберг подала заявление об уходе, сообщается в субботу в пресс-релизе академии.
"Шведская академия хотела бы проинформировать, что 27 апреля Сара Стридсберг сообщила о желании сложить с себя обязанности члена академии", — отмечено в сообщении для прессы.
Стридсберг стала седьмым членом академии, который за последний месяц объявил об уходе из нее в связи с различными скандалами.
В пятницу Ведомство по борьбе с экономической преступностью начало предварительное расследование по фактам экономических преступлений, которые могут быть связаны с деятельностью академии.
Скандал в академии
В середине апреля Шведская академия получила данные расследования, проведенного по ее заказу после обвинений в домогательствах со стороны 18 женщин известного деятеля культуры — Жан-Клоде Арно, муже поэтессы Катарины Фростенсон, которая была избрана в академию в 1992 году. Культурный клуб «Форум», которым руководила супружеская пара, получал гранты от этого учреждения.
Как выявило расследование, некоторые из академиков также нарушали строгое правило не разглашать имя будущего лауреата до официального сообщения. В этом обвиняли Арно. После появления данных расследования, результаты которого пока не обнародованы, несколько литераторов объявили, что покидают академию в знак несогласия с тем, как в ней «решаются проблемы».
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